电视的“面子”和创新，终究逃不开木桶理论

“因为之前朋友家用的是索尼的，当时看了觉得很好。等到自己买的时候也没看别的牌子，更没研究面板是什么的。”

最近一位朋友刚刚为新家选购了一台电机机，作为与数码绝缘的普通消费者，认牌子为主，相信是绝大多数用户在购买数码产品或者家电时的常态。

首要决定因素是品牌和价格，至于那些面板技术和参数，他们不了解也懒得去了解。这样的消费观念在5G、AI、IoT等新概念逐渐火爆时，也摆在了众多渴望拿下电视这一重要IoT入口的企业面前。

对于电视而言，画面的显示效果应该是用户最为重视的地方。而面板技术的选择，也在很大程度上决定了电视画质的显示效果，同时这也是电视行业长久以来争论的焦点。

No.1面板江湖的两大派系：谁优谁劣？

很长时间以来，量子点和OLED各领风骚，究竟谁代表着未来电视显示技术的希望，一直都是电视行业争议最大的话题。

不仅用户各执己见，各大企业同样也有迥异的选择。LG、索尼、创维是坚定的OLED技术支持者，自家的高端电视产品线一直坚持使用OLED面板；而另一方面，三星、TCL、海信却是量子点技术的坚定拥趸，埋头不语走在量子点的前列。

首先要明确一点，无论是量子点还是OLED，二者都大幅度改善了电视产品的画面呈现效果，让用户有了更好的观看体验。而现在，双方阵营中的重磅选手都是极具实力的行业代表，而形成这种技术阵营对垒的背后，是各方在成本、画质、技术可靠性以及行业发展等多方面的长久考量。

如果从2007年索尼推出全球首台OLED电视算起，到今天OLED已经走过12个年头。如果从2013年整个OLED产业开始大规模发力算起，市场的火爆也超过了6年。这期间，由于OLED面板出色的画质表现加上其柔性显示的特性，无数人开始相信OLED必将代表未来电视面板产业的发展趋势。

目前，OLED电视阵营中以LG、索尼、创维为首，其中LG是走在最前列，同时也是全球唯一的OLED电视面板供应商。至于LG选择押宝OLED技术的原因，则是为了避开与三星的正面交锋。

对此，家电行业专家刘步尘对懂懂笔记表示：“韩国的两家企业三星和LG都是目前全球电视市场走在最前列的，三星第一、LG第三。过去LG一直想超越三星，但在液晶面板方面其与三星的差距非常明显，LG最鼎盛时期的液晶电视出货量为3000万台，三星是5000万台，2000万的差距足够说明问题。所以，最终LG选择OLED面板，试图弯道超车。”

但是，规模是衡量一个产业发展程度的重要标准，对于一项已经大规模量产并且面向大众市场销售成品的技术而言，如此长时间的捶打按理说应该已经足够成熟，甚至开始迭代了。但直到今年，OLED电视依然未能成为真正的主流。

尤其是LG苦心经营了这么多年，从现在来看，虽然OLED电视获得了一定的用户认可，但始终未能成为市场主流。

根据奥维云网的数据显示，2018年全球OLED电视出货240万台，而同期全球电视的总销量达到2.25亿台，OLED电视在全球电视总销量的占比只有1%。对于这种现状，刘步尘指出：“造成OLED电视销量一直上不去的原因有几个，首先是平均售价相对较高，虽然OLED电视相较于几年前已经降了很多，但和那些传统液晶电视相比，其价格普遍还要达到同尺寸液晶电视的三倍以上；其次，OLED电视目前最致命的问题就是烧屏，虽然OLED技术已经相对成熟，但烧屏这个问题依然无法解决，烧屏风险的存在是阻止很多电视企业选择OLED的主要原因；最后，量子点阵营其实一直在释放OLED技术不可靠的消息，这在某种程度上也限制了前者的发展，毕竟量子点阵营的销售量目前是领先的。”

目前，以三星、TCL为首的量子点阵营在研发新的显示技术同时，仍在坚持加码成熟的量子点技术。而目前量子点最大的优势就是成本低廉，可靠性更高。当然，它不能实现柔性显示，从某种角度来看，量子点其实也不是真正意义上的产业技术革新。因为其本质还是LCD屏幕，只是在原有基础上改变了发光光源并加入了量子点膜。这也是很多业内人士对于量子点称呼为半代革新的原因。

三星、TCL这些老牌企业之外，小米、华为这些新入局的电视新兵同样选择站队量子点，这也符合他们试水智慧屏的动机。

小米前不久发布的小米电视5系列，采用的就是量子点技术，而华为的智慧屏系列，选用的则是来自华星光电的量子点屏幕。对于二者的选择，刘步尘分析指出：“小米选择量子点，主要还是出于性价比的考虑，而华为刚刚踏入电视领域，所以它需要更加成熟稳定的技术，确保没有坏屏的风险。显然，没有选择价格昂贵且存在烧屏隐患的OLED是理所当然。”

No.2未来的“大电视”选择，或许不止OLED

尽管如此，依然有很多人坚定地认为画质表现优秀的OLED面板，最终会成为电视屏幕的主流。目前虽然这项技术存在价格高、烧屏等问题，但有业内人士指出。随着技术的成熟和规模的扩大，成本和烧屏的问题都会很快解决。

不过，在OLED发展完善的同时，电视面板产业新的技术也在酝酿之中。迭代，随时都会到来。

上个月初，康佳正式发布了一款售价高达888万元的8k电视，引起了舆论的广泛关注。当然，这样的售价也显示出这款产品的推出，可能只是为了引发热烈的讨论，其宣传意义大于实际发布的价值。

抛开888万元这样一个不切实际的价格，康佳这样做的目的，更多是为了宣传这款电视所采用的MicroLED显示技术。

刘步尘告诉懂懂笔记，MicroLED的技术源自于三星，其最大的特点就是在提升画质的同时，也能实现柔性显示。另外由于采用无机LED作为发光像素，所以不存在烧屏的风险。除此之外，唯一的难题就是目前产业化尚不成熟，成本高到离谱，不具备大规模量产的条件。

MicroLED之外，据外媒ETNews相关报道显示，三星同时还在研究量子点OLED显示解决方案，包括可能能将量子点与Micro-LED技术整合到一起，推出采用微型蓝光量子点（QNED）技术的智能电视。

由此可见，作为全球最大电视企业，三星在未来技术的准备上并不打算押宝一条道路，而是多手准备。

作为全球第二大的电视企业，TCL也在押宝印刷OLED显示技术。相较于传统的蒸镀OLED，印刷OLED技术可以大规模降低产品的成本，从而加速市场化普及。可以说，TCL不是不看好OLED技术，它只是不看好现阶段的蒸镀OLED。

但是，目前印刷OLED技术的问题与MicroLED一样，都是工艺尚不成熟，不具备大规模量产的条件。所以尽管OLED电视目前每年都能够实现超过两百万（台）的销量，但是面对这么多摆在面前的选项，谁也不敢打包票说哪种技术才是行业未来的最优解。

No.3当多数用户越来越看重价格

我们之所以会讨论电视显示技术，最主要的原因是希望产业界能给用户带来具备更优画质的产品。而从目前电视市场的表现来看，在用户的选择比重上价格往往比画质更重要。

为此，懂懂笔记走访了几位颇具代表性的普通消费者。他们当中既有小白用户，也有电视主机游戏极客玩家，还包括追求画质表现的极客用户。

在一家物流公司上班的符先生，是一位典型的数码小白，他对电视的需求很简单——内容资源多、屏幕够大、价格够便宜。符先生告诉懂懂笔记：“我其实在家很少看电视，只是偶尔跟家人一起看看电视剧，我感觉电视屏幕大是最重要的，我一直坚信同等价格下选择最大屏幕肯定没错。对于很多人吐槽的电视开屏广告，我觉得如果让我选1000块钱和一分钟广告，我肯定会选广告。”

至于热衷于主机游戏的玩家小赵，则表示更看重电视的刷新率以及玩游戏是否会有拖影。不过，这些因素也是在一定价格区间的前提之下。小赵透露：“我知道索尼的电视玩起来肯定更爽，但架不住一万好几的价格，我花2、3000块买个国产牌子的电视，尺寸不见的小，游戏也能对付着玩。这省出一万块钱能买好多游戏呀！你看我现在每天不也玩得风生水起嘛，也没耽误我《死亡搁浅》送快递。”

当然，就像选购手机和PC永远都有选最高配的，任何领域都有追求极致体验的高端玩家。姜先生就是这样一位数码极客，他为自己准备了一款2万多元的索尼65寸OLED电视。蒋先生打趣地说道：“电视这东西绝对是没有对比就没有伤害，之前因为电视使用频率不算高，所以家里电视就随便买了一台，一开始我还觉得不错，但后来在朋友家看到他那台4K OLED的显示效果，直接就高下立判。”在他看来，进口OLED电视的画面细腻程度和亮度，完全与自家的电视不是一个级别，“我后来也换了他们家的那款电视，不过买的时候确实没研究面板，就认准了这个牌子。”

不过，姜先生也透露，虽然自己选择了高端进口电视品牌，但是向周围朋友介绍电视产品时都没有介绍自己用的这款，因为多数人不会愿意拿出2万元来购买一台电视。

可以说，技术创新能够带来整个行业的进步，但同时技术的领先性也不能完全左右市场的发展方向，特别是在面向普通大众市场的领域。市场上的产品销量无数次证明，在大众消费市场，除非你有压倒性的优势和差异化，不然价格往往会是最终胜利的那一方。

这就像是木桶理论中提到的，价格低廉和技术领先都是组成木桶的木板，但最终能够决定木桶装水量的，只能是那块更短的木板。