罗永浩称自己已不在限制消费名单

IT之家12月3日消息 罗永浩“老人与海”黑科技发布会今晚举办，会上，罗永浩表示，自己已不在限制消费名单。

罗永浩表示，“我们刚刚经历了做企业上限制消费名单，虽然我们又想办法下来了，才得以飞到北京来，因为我当时在珠三角的工厂。”

根据此前报道，罗永浩此前因欠江苏辰阳电子有限公司（简称辰阳电子）370万元被列入限制高消费人员名单，之后辰阳电子和锤子科技已达成还款协议，首期还款100万已到位，罗永浩限制高消费已被取消。

据悉，罗永浩此次将发布一种新技术，可能会跟抗菌有关。