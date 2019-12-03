坚果离开锤科后罗永浩首秀：这次无关手机而是抗菌材料

11月3日晚间消息，自去年年中鸟巢发布会之后，罗永浩经历了层层波折，但经过了一年的调整，临近2019年末，我们再次见到了他的身影。之前，罗永浩早在微博上预热这次发布会的所谓的“黑科技”，既不是手机也不是电子烟，甚至不是一款面向普通消费者的产品，而是一种商用的技术——Sharklet仿生学物理抗菌防污技术，中文名为“鲨纹”。

关于Sharklet

根据罗永浩的说法。这项技术源自于美国美国佛罗里达大学世界材料工程学教授Dr.Brennan在2014年发明，最他通过鲨鱼寻找到了灵感——鲨鱼的皮肤一直保持光滑和洁净，导致这种现象的原因是鲨鱼皮肤是由数百万计的微小齿状物（肤齿）规律排列而组成的，它们组成了让细菌难以附着的微米装备。

在发布会上，罗永浩宣布Sharklet技术正是得到鲨鱼肤齿的启示，其微结构比鲨鱼肤齿小二十倍。Sharklet表面由无数细小的纹路覆盖，每一纹路约2微米，这些细微纹路组成防线，理论上可抵挡细菌污染。

根据现有资料，Sharklet技术被应用在部分医疗器械上，在美国，Sharklet技术能让细菌无法附着于材料表面，预防了感染，通过这样的纯物理作用可达到一定程度的抑制感染的功效。因为是物理技术，Sharklet技术不会导致健康安全问题或带来耐药菌的添加物及化学成分。官方称运用Sharklet技术已制造出了贴膜产品、硅胶制品、人造皮革制品、高密塑料制品等，未来还将在更多领域探索。

Sharklet跟罗永浩有什么关系

根据现有资料，Dr.Brennan为推广此技术成立了一家公司，2007年，Sharklet在美国成立。之后，Sharklet被一家来自中国杭州的医疗器械投资公司收购，随后中国商人周立武进入了Sharklet董事会。

▲2016年11月善洁亚洲成立。

周立武的加入，让这家公司转向了消费者市场。之后他与罗永浩因后者的创业项目，也就是小野电子烟而相识。罗加入周立武的公司。并负责此项目，也是今天由这场发布会由罗永浩召开的原因。

▲罗永浩在发布会上宣布成为Sharklet鲨纹科技的全球合伙人

为推广Sharklet技术，自11月开始，罗永浩连续发了多天“求联系”的微博。他提到了瑜伽垫、餐具、儿童玩具、隐形眼镜、情趣用品、卫浴等品牌产品。

今天看来，这些其实都是为了Sharklet及今天的发布会预热，所有产品都是与人接触，有抗菌需求的产品。

Sharklet能做什么用？

但这项技术跟一般用户无关。国内似乎也较为偏门。在这场发布会之前，国内有使用记录且在售的消费者产品，是天猫出售的一款手机壳。

▲一款采用sharklet技术的手机壳

Sharklet技术的应用场景在哪些地方？罗永浩介绍，生活中的抗菌场景分为两种，一是物体表面脏污，一是难以清洗的物体。因此Sharklet技术应用场景可涵盖日常生活的各个方面。

简而言之，它不杀死细菌，而是不让细菌停留在物体表面。

▲Sharklet是表面处理技术，不让细菌附着

Sharklet出具一份2016年由中国人民解放军军事医学科学院消毒检测中心报告。报告中对使用Sharklet抗菌贴膜进行了细菌分析，结果为Sharklet对大肠杆菌的表面接触污染下降率为94%，对金黄色葡萄球杆菌的表面接触污染下降率为95%，对铜绿假单胞菌的表面接触污染下降率为95%。

使用Sharklet技术后，在价格方面罗永浩解释，不会大幅增加产品生产成本，对于使用浇注工艺的PU革产品生产，整个生产线无需作任何改动。对于使用注塑工艺的塑料和硅胶产品生产，生产线本身无需作改动，只需将原有的普通模芯替换成我司提供的Sharklet模芯，其余工序无需改动。

当然，这只是发布会说法，在日常用品上的普及及工业化生产上尚无更多方向。除了发布会上赠送给媒体的一个采用Sharklet技术的瑜伽垫，罗永浩还宣布，自己作为股东的公司所生产的产品地平线8号（LEVEL 8）的旅行箱和儿童背包，将会采用Sharklet技术。