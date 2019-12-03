理想汽车：理想智造资金状况良好，3起案件由力帆负责

新浪科技讯12月3日上午消息，重庆理想智造汽车有限公司(以下简称重庆理想智造)新增2条被执行人信息，对此理想汽车方面回应称，今年以来，理想智造三次被法院列为被执行人，所涉诉讼均为力帆集团持有并经营力帆汽车期间发生的债务，诉讼案件发生后，均由力帆集团与相关债权人对接并寻求解决方案，后期案件的处理也由力帆集团负责。上述债务的产生与理想汽车实际经营、资金和生产状况无任何关联。

2018年12月，力帆实业发布公告称，拟作价人民币6.5亿元将持有的重庆力帆汽车有限公司100%股权转让给重庆新帆机械设备有限公司，而重庆新帆的实控方为车和家。

今年2月，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第317批)拟发布新增车辆生产企业及已准入企业变更信息名单显示，重庆力帆更名为重庆理想智造汽车有限公司。

中国执行信息公开网显示，12月2日，重庆理想智造汽车有限公司新增2条被执行人信息，执行标的累计超3523万元人民币，执行法院均为重庆市第一中级人民法院。这距离该公司上次被列为被执行人仅过了不足1个月。

对此，理想汽车方面表示，在这起收购事宜中，针对力帆汽车所负担的债权债务，力帆集团与理想汽车做出了明确的书面约定：收购时点前发生的所有债权债务债务均由力帆集团承担。

“今年以来，理想智造三次被法院列为被执行人，所涉诉讼均为力帆集团持有并经营力帆汽车期间发生的债务。”理想汽车表示，诉讼案件发生后，均由力帆集团与相关债权人对接并寻求解决方案，后期案件的处理也由力帆集团负责。

对于资金情况，理想汽车也回应称，上述债务的产生与理想汽车实际经营、资金和生产状况无任何关联。理想汽车于2019年8月已完成了5.3亿美元的C轮融资，目前资金状况健康良好。

理想汽车CEO李想昨日晚间晒出了理想ONE正在运输的照片，新浪科技了解到，目前首批理想ONE已经处于运输状态，12月上旬将正式开启用户交付阶段。

以下为理想汽车回应全文：

关于重庆理想智造汽车有限公司被法院列为被执行人的说明

理想汽车于2018年12月从力帆实业(集团)股份有限公司（简称“力帆集团”）手中收购重庆力帆汽车有限公司（简称“力帆汽车”），收购后于2019年1月将公司更名为“重庆理想智造汽车有限公司”（简称“理想智造”）。

在这起收购事宜中，针对力帆汽车所负担的债权债务，力帆集团与理想汽车做出了明确的书面约定：收购时点前发生的所有债权债务债务均由力帆集团承担。

今年以来，理想智造三次被法院列为被执行人，所涉诉讼均为力帆集团持有并经营力帆汽车期间发生的债务，诉讼案件发生后，均由力帆集团与相关债权人对接并寻求解决方案，后期案件的处理也由力帆集团负责。

上述债务的产生与理想汽车实际经营、资金和生产状况无任何关联。理想汽车于2019年8月已完成了5.3亿美元的C轮融资，目前资金状况健康良好；首款产品理想ONE已于11月正式量产下线，12月上旬将正式开启用户交付阶段；公司的日常业务和生产经营不受上述诉讼影响。