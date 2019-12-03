Sharklet鲨纹技术科普：它能让罗永浩翻身还是越陷越深？

经历了层层波折之后，久违的罗永浩再次现身，这一次不是任何数码产品也不是电子烟，发布会以“老人与海”为主题，带来了叫做Sharklet仿生学物理抗菌防污技术。那么这个贯穿发布会的Sharklet到底是什么鬼？下面我们就来科普一下。

灵感来自鲨鱼

什么是Sharklet技术？

Sharklet中文名为“鲨纹”，这是一种仿生学物理抗菌方式，模拟鲨鱼皮肤排布，通过改变材料表面纹路/纹理以达到抗菌目的。最早由美国佛罗里达大学材料工程学教授布伦南发明，于2004年提交发明专利的方式面世。

发布会主题中老人与海中的老人

发布会主题中老人与海中的“老人”，说的就是他。这项技术最初是由美国海军研究所资助研发，以抵抗军舰上海藻、藤壶等的污染，现已逐步应用于医学及生活领域。

Sharklet公司成立于2007年，位于美国丹佛市，科罗拉多大学生物科技园主要是开发应用Sharklet技术的医疗产品和消费品。

那么这家公司又是怎么和罗永浩走在一起的呢？这里就不得不提中国商人周立武了，公司成立没过多久，Sharklet就被一家来自中国杭州的医疗器械投资公司收购，随即周立武进入了Sharklet董事会。

Sharklet因周立武的加入开始向消费者市场转型，后来他们因老罗的创业项目小野电子烟而相识。随后罗永浩加入了周立武的公司，同时负责这个项目。所以今天的发布会老罗顺理成章的成为了主角。

Sharklet技术原理

既然是模拟模拟鲨鱼皮肤，Sharklet技术肯定要和鲨鱼相亲相爱了。科学家们也正是通过鲨鱼寻找到了灵感。鲨鱼的皮肤一直保持光滑和洁净，导致这种现象的原因是鲨鱼皮肤是由数以百万计的微小齿状物（肤齿）规律排列而组成的，它们组成了让细菌难以附着的微米装备。

Sharklet鲨纹抗菌技术

Sharklet技术正是得到鲨鱼肤齿的启示，其微结构甚至比鲨鱼肤齿小二十倍。Sharklet表面由无数细小的纹路覆盖，每一纹路只有人类头发丝五十分之一的宽度，这些细微纹路组成完整的全面防线，抵挡细菌污染。

通俗点说呢，就是科学家觉得鲨鱼的皮肤一直这么光滑和干净其中必有玄机，所以经过不断的研究，终于搞出了Sharkle技术。

概括来说，Sharkle技术有以下三个要点：

1、仿生学物理抗菌技术

2、在物体表面添加肉眼不可见的特殊细微纹路，即可实现抗菌防污功能

3、不改变物品的化学成分、非涂层，无需重新审批材料

可以应用在哪些领域？

生活中的抗菌场景分为两种，一是物体表面脏污，一是难以清洗的物体。比如冰箱的保鲜盒内的细菌数超安全线750倍；浴缸中含致病菌的比例为26%，垃圾桶中含致病菌的比例是6%，而手机上的细菌含量超马桶10倍，表面脏污无处不在。微生物存活时间按不同菌种而异，2小时-半年不等，日常物体难以清洗，因此Sharklet技术应用场景可涵盖日常生活的各个方面。

更多应用在医疗领域

据罗永浩现场介绍，Sharklet技术率先应用在医疗器械上，在美国，每年都会出现100000例的院内感染。过量使用抗生素导致超级细菌的不断形成，使得人类对抗感染疾病的战争愈发严峻，需要一种全新的应对方法。Sharklet技术能让细菌无法附着于材料表面，极大地预防了感染，通过这样简单的纯物理作用即可达到抑制感染的功效。

除在医疗领域的应用外，Sharklet技术不会导致健康安全问题或带来耐药菌的添加物及化学成分。所以呢，你的手机贴膜或者手机壳都有可能使用的Sharklet技术。另外还可以应用到硅胶制品、人造皮革制品、高密塑料制品等。

这是普通导尿管和采用鲨纹技术的导尿管在使用7天后的表面对比图

罗永浩在现场举了个使用sharklet技术的产品—鲨纹导尿管的例子，上图是两种材质的细菌对比，可以看到使用鲨纹导尿管的细菌远低于普通导尿管的细菌数量，但成本也是常规的10倍。

首批产品将会在母婴等产品上应用

对于国内市场，首批将会在母婴、健康等产品上应用，如安抚奶嘴、爬行垫、瑜伽垫等产品。

这个技术靠谱吗？

Sharklet技术看起来距离罗永浩非常遥远，毕竟老罗“说相声”出身，后来又做产品，此番又来搞Sharklet技术。相信大家心中多少会有疑问，Sharklet技术真有发布中说的那么强大吗？

根据发布会上的介绍，首先Sharklet技术自发明以来，已获11项美国专利，目前主攻国内的消费品市场，塑料膜、合成革和硅胶产品已获CMA权威检测报告，证明产品抗菌抗污染效果。

另外呢，Sharklet的核心功能在于抗菌，从源头降低细菌感染几率。

儿童抗菌背包

在敏感的价格发方面，罗永浩介绍说，使用Sharklet技术的产产品生产不需对现有生产线进行修改，不会大幅增加产品生产成本。对于使用浇注工艺的PU革产品生产，整个生产线无需作任何改动。只需将原有的普通模芯替换成提供的Sharklet模芯，其余工序无需改动。

地平线8号旅行箱

发布会上介绍了几款产品，包括地平线8号抗菌背包、地平线8号旅行箱，还有一些情趣用品……

当然这些只是发布上的说法，而且是罗永浩自己作为股东的公司所生产的产品，所以Sharklet技术是否有宣传的那么强大？还是个问号。

Sharklet技术是唯一吗？

根据官方描述，Sharklet技术是基于半导体技术以及Sharklet公司内部自行开发的生产设计工艺，同时也受多重专利保护。全世界目前只有他们公司能进行产品商业化生产，行业门槛非常高。目前无同类产品，Sharklet技术是全球唯一一种通过纯物理微结构达到抗菌抗污染功能的技术。

当年扬子晚报报道

不过据扬子晚报报道，早在2015年，苏州百益倍肯新材料科技有限公司研发了鲨鱼博士抗菌塑料薄膜，并已申请专利。发明者也是这家公司的创始人——留美博士李浪，他当时对这项技术的介绍，与今天发布会的介绍非常相似。

发明者李浪博士是这么描述的：生物学家发现鲨鱼皮肤看上去非常光滑，但在微观下，鲨鱼皮肤表面是有粗糙的V形皱褶的，这种结构可以大大减少水流的摩擦力，实验表明，细菌在这种结构中难以附着和繁殖。

目前传统材料上都可以实现环保抗菌功能。不过技术之间也会有细微的差别，Sharklet技术是不是唯一？我们也不敢妄下结论，以上信息仅供大家参考。

为什么老罗要做Sharklet技术？

这依然是一场有着“老罗”属性的发布会，一样的不守时，一样的大“忽悠”，整场看下来感觉这不像一场产品或技术发布会，更像是一场招商大会……

还是熟悉的罗永浩

尽管Sharklet技术看起来距离罗永浩非常遥远，但深挖背后的联系可以看出，罗永浩也并非盲目进行跨界。Sharklet的相关技术在不少电子烟中已经得到了应用，多以抑制细菌的作用出现。

一系列相关的电子烟禁令让罗永浩刚刚走向正轨的电子烟创业变得前途渺茫，但目前类似AI、5G这些技术门槛太高，刚刚创业失败的罗永浩难以在短期内聚集人力与资本去掰手腕。所以Sharklet技术算是罗永浩“无奈”的切入点。

这一次的尝试是让罗永浩翻身还是越陷越深？相信时间会给出答案。