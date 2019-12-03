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罗永浩发布的Sharklet抗菌技术对真菌也有效？已进行测试

2019/12/3 22:47:24来源：新浪科技作者：河雨责编：骑士评论：

12月3日消息，今天，2019“老人与海”黑科技发布会在北京举行。作为Sharklet Technologies的全球合伙人，罗永浩发布一项抗菌技术：“Sharklet”，这也是老罗离开锤子科技后出席的第一场发布会。会后罗永浩等接受了新浪科技等媒体的采访。

Sharklet作为一种物理抗菌技术，使直径小于两微米的细菌掉进“沟里”无法生长，但据了解，细菌可以叠加分裂生长的，这方面是否有相关数据？

对于这个问题，罗永浩表示由资深生物技术开发总监徐斌杰博士回答比较好。徐斌杰介绍说，因为细菌在“坑”里，左右被卡住了，所以它生长速度会确实不会像普通材料表面那么快。如果细菌要爬到“坑”外面，需要花费一定的时间，所以细菌增殖就没那么快。

对此，罗永浩补充说，对于比较胖的人，左右都被卡住，所以生长就会比较难受，如果细菌是叠加生长，可能就比较困难。

据介绍，作为一种仿生学物理抗菌方式，Sharklet模拟了鲨鱼皮肤排布，通过改变材料表面纹路/纹理以达到抗菌目的。

发布会上您说到该技术可以应用到运动鞋上，不知该技术对真菌是否有抑制效果？

对此，徐斌杰表示，已对白色念珠菌进行测试，在实验室环境下能达到90%左右的抑菌效果。

罗永浩表示，他最近看了很多数据，并不是说该技术在所有材料上抑菌效果都是90%多，罗永浩举例说：“以前我们做手机的时候，说续航30个小时，都是实验室的非常极端环境下才能做到，日常使用可能25个小时就没电了，sharklet抑菌效果也是，比如该技术在人造革上抗菌效果最好，但仍不如塑胶架的抗菌效果。

传统的杀菌模式，有紫外线灭菌，高压蒸汽灭菌，酒精消毒等。一份2016年中国人民解放军军事医学科学院的检测报告显示，Sharklet材料对大肠杆菌的表面接触污染下降率为94%，对金黄色葡萄球菌的表面接触污染下降率为95%，对铜绿假单胞菌的表面接触污染下降率为95%。

资料显示，首批Sharklet产品将会在母婴、健康等产品上应用，如安抚奶嘴、爬行垫、瑜伽垫等产品。

对于本次罗永浩发布的Sharklet，就交给市场，交给消费者去检验吧。

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关键词：罗永浩

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