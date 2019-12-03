路透：美方曾考虑禁止华为进入美国金融体系

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IT之家12月3日消息 据路透社消息，据三位知情人士透露，特朗普政府今年早些时候曾考虑禁止华为进入美国的金融体系，这是美方制裁华为一系列政策中的一环，不过该计划最后被搁浅。
报道中称，一位知情人士透露，美方并未放弃这一想法，该计划可能会在未来几个月内重新实施，具体取决于美方与华为合作的方式；另外两名知情人士称，该计划已由白宫国家安全委员会审议，并被美官方视为制裁华为的“终极”手段，该计划最终将迫使华为无法完成所有基于美元体系的交易。
华为对此消息未予置评。
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