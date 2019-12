IT之家12月4日消息 除了昨日公布的App Store Best of 2019之外,Apple还首次举办了Apple Music Awards,盛典上苹果将为“年度全球艺人”、“年度词曲创作人”等奖项的获奖者颁奖。

著名歌手Billie Eilish获得了年度最佳歌手奖,而她的专辑“When WE FALL ASLEEP,WHERE DO WE GO?”还获得了年度专辑奖。Eilish和她的哥哥也获得了年度最佳歌曲作者奖。Lil Nas X的《Old Town Road》获得了年度歌曲奖。

苹果为每位获奖者都定制了很“苹果”的奖杯:被抛光玻璃片和经加工的阳极氧化铝金属包裹的独家定制的硅晶片这片晶片被切割成数百个独立的芯片,表面经过处理后焕发出独特的光彩。整体更像是一张现代化的黑胶唱片。