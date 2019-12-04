高通中国董事长孟樸：2020年或没有只支持4G的旗舰手机

12月4日消息，今天骁龙技术峰会在夏威夷举行，高通推出两款骁龙5G移动平台和5G模组化平台。高通中国董事长孟樸在会后的交流会上接受了包括凤凰网科技在内的媒体采访，他对凤凰网科技表示，5G的商用会催生更多的竞争，高通不担心搭载骁龙865芯片的旗舰5G手机发布时间带来的影响。此外，他还表示，中国厂商在2020年很有可能不会再发布只支持4G的旗舰手机。

“5G的出现，我相信智能手机的竞争格局也会改变，不只是有四家大企业在竞争。还会有新的机会。”孟樸表示，高通不担心搭载骁龙865芯片的旗舰5G手机发布时间带来的影响，因为除了华为之外，目前中国市场上的5G手机使用的都是高通的骁龙芯片。

在高通发布骁龙865芯片后，高通在中国的合作伙伴小米和OPPO先后公布将会发布搭载骁龙865芯片的旗舰级5G手机，其中小米10发布时间未定，而OPPO的产品则会在2020年第一季度发布。

而其他两家厂商，华为和vivo在未来的旗舰5G手机上均没有采用骁龙芯片，其中华为的Mate系列5G产品使用的是华为自研的麒麟芯片，而vivo即将发布的X30则采用的是和三星合作研发的Exynos 980芯片。

孟樸还表示，高通正在全力推动毫米波在中国的商用，他预计中国有希望于2021年实现毫米波商用，而北京冬奥会则是毫米波在中国商用的一个重要契机。他还认为，2020年中国手机厂商推出的旗舰手机基本将以5G手机为主，很可能不会再发布只支持4G的旗舰手机。而针对中低端市场，高通将会把5G芯片扩展至6系列，以支持更多的中低端产品可以获得5G网络服务。