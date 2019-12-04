鲨纹科技，罗永浩的黑科技还是万金油？

2019年最后一个月，罗永浩又启动了一项新事业。

2019年12月3日晚，依然是北京工业大学奥林匹克体育馆，依然是罗永浩，只是发布的对象不再是锤子手机，不再是聊天宝，更不是传闻的电子烟，而是一项十年前的黑科技——鲨纹技术。用他们的专业术语：一切合成革、塑料和硅胶制品表面均可以使用该技术。就像一个万金油。

虽然是《老人与海黑科技发布会》颇为文艺的主题，但通过近一个小时的铺陈赘述之后，罗永浩坦言：这就是一场招商大会，我有技术。“独一无二”、“世界级”、“新奇独特”、“完美的一体化”……很难想象这些词语从不可一世的罗永浩嘴里说出来，事实也是，罗永浩已经成为Sharklet Technologies的全球合伙人，负责的就是Sharklet技术相关产品设计研发和全球品牌宣传工作。也就是罗永浩提到的“首席忽悠官”。

然而，对罗永浩“吹捧”了2个小时的黑科技，网友和台下的观众似乎并不感兴趣，稀稀拉拉的掌声缺少了认同感，反而是罗永浩调侃道当初做手机、限制消费和还债的时候，台下有了更多应和。而观看直播的网民更关心的是罗永浩“秃了”？

在发布会上，罗永浩时不时透露自己现在很好，在还债，为了还钱才做了聊天宝。而这次发布会后，有网友感慨“为了还债，罗永浩想给地球有面的东西都贴上一层膜，有点像权健的神奇产品。”先来看看他到底加入了怎样一个公司吧。

罗永浩这次背后的男人：周立武

在《老人与海黑科技发布会》发布会过程中，投中网的独家内容就报道了罗永浩东山再起新项目背后的神秘浙江商人：周立武。

而在罗永浩提到的Sharklet Technologies官网介绍中，安东尼?布伦南是该公司创始人兼董事会主席，周立武为董事兼首席执行官；张谦公司董事；罗永浩全球合伙人。

通过天眼查显示，周立武是北京善洁卫康科技有限公司（以下称北京善洁卫康）法定代表人以及经理、执行董事。该公司也是《老人与海黑科技发布会》公号的账号主体人。

资料显示，北京善洁卫康成立于2018年5月15日，注册资本5000万人民币，股东有周立武、张明琛、马元，分别持股45%、45%以及10%。其经营范围在2019年9月12日之后进行了变更，在此前的基础上增加了更多市场调查、咨询、广告、文艺创作、技术进出口的内容。

网上资料显示，周立武，1963年出生，曾任兴源环境科技股份有限公司董事长兼总经理，2018年9月份辞职，曾获2017年度十大风云杭商成就奖。关于其的宣传介绍更多是从事的环保事业。Sharklet官网介绍，其致力于营造一个更加美好的世界，保持环境清洁，保护人们远离病原微生物的危害。

根据投中网的独角消息，今年10月份罗永浩飞往了美国，周立武将其介绍给了Sharklet公司团队。而两人很有可能是在电子烟项目结识。

Sharklet技术是黑科技是万金油？

2019年11月份，罗永浩为12月份的黑科技发布会进行了一场奇特的宣传：其在微博主动求网友帮忙介绍杯具、情趣用品、键盘鼠标、牙刷、家电、瑜伽垫、卫浴、西门子等44个品牌方管理的联系方式。让网友一度猜测其要下一盘大棋，甚至以为要开个超市。

而在12月3日晚上的发布会上，罗永浩铺陈赘述一个小时之后，终于落到了重点：Sharklet（鲨纹技术）很牛X，快来合作。

这项被罗永浩称之为“全球独一无二的黑科技”，是安东尼·布伦南发明的，2002年，美国佛罗里达大学教授Anthony Brennan教授受美国海军的研究中心邀请开发新的更环保的防污技术来保护军舰和潜艇不被污染，以减小舰艇航行阻力和降低相关维护成本。

通过几十年的研究，安东尼·布伦南发现可以使用表面拓扑微结构是解决抗污难题的关键。其发现鲨鱼不会被海洋微生物附着，因此，发明出具有优良防污效果的微结构，并命名为Sharklet。测试发现Sharklet技术对绿藻附着的抑制效果达到85%。

除了这一效果之外，安东尼·布伦南发现Sharklet技术还可以抑制各种细菌的附着，可以帮助人类抵抗细菌感染。

该专利技术由2007年成立的美国Sharklet Technologies持有，12年来一直专注于该技术的应用转化。2017年5月被中国公司收购，由周立武控制。

发布会介绍，一切合成革、塑料和硅胶制品表面均可以适用sharklet技术，让人感觉似乎是个万金油。

但来自知乎的介绍，该项技术虽然已经在部分医疗器械领域完成了应用效果的初步验证，具备潜在的医用应用价值，但距离产品上市所需的疗效验证还有距离，包括发布会提到的COOK导尿管在内，目前尚未有应用了Sharklet技术的规模产品批量上市，其生产的成本和质量控制能力尚待检验。

因此，有网友感慨“为了还债，罗永浩想给地球有面的东西都贴上一层膜，有点像权健的神奇产品。”

罗永浩提到自己在对该技术调研时，谷歌搜索是0负面，不过，在他加入后，负面可能随之而来了。

“我很好”的秃头胖子

这已经是2019年罗永浩的再次创业项目。2019年的罗永浩债务缠身，公司股权不断遭遇冻结，而罗永浩也因为未支付货款，被执行限制消费。

在这次发布会开始时，罗永浩也不忘调侃自己各种想办法才能不在“限制消费名单”，才能从珠三角工厂飞到北京，虽然在还债，但他过的“很好”。

为了还债，罗永浩选择了一个风口：电子烟，还请了陈冠希做代言。但很可惜遭遇了国家对电子烟的管控。在发布会中，罗永浩也透露当初为了还债才做了聊天宝。也是一款短命的产品。

对于此次罗永浩涉足的“黑科技”技术，台下的观众似乎并没有特别感冒。倒是，听到他调侃当初做手机、限制消费和还债的时候，台下有了更多应和。而观看直播的网民更关心的是罗永浩“秃了”？

对于秃头的事情，罗永浩也直言不讳，在直播中提到了自己是个“中年秃头胖子”。

网易科技采访了几位去现场的锤友，依然对罗永浩充满了信心，觉得罗永浩是个有责任心有担当的理想主义企业家。