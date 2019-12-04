树莓派4固件更新：大幅降低功耗并提升系统运行速度

与前一代相比，最近推出的树莓派4带来了不少的改进：更强劲的CPU和GPU、更大的内存、以及对千兆以太网和USB 3.0的支持等。不过更强劲的性能和处理能力意味着需要更多的功耗，因此树莓派4是该系列中最耗电、最易发热的一款。

对于此问题，官方也一直在持续不断优化，近日发布的固件更新终于在改进功耗方面有了较为突破的表现，此次的固件更新包括 USB控制器、SDRAM以及VLI电源管理。

据官方的介绍，升级至Raspberry Pi 4 Beta版固件的树莓派4带来了许多改进，其中包括对SoC工作电压的更精细控制以及针对HDMI视频状态机的计时优化。升级方法如下：

先打开终端并输入以下命令：

sudo apt update sudo apt full-upgrade

接着使用以下命令重启即可：

sudo shutdown - r now

Beta版本固件通过降低空闲状态的功耗以降低总体功耗，同时在不影响性能的前提下调整SoC的电压以降低负载时的功耗。最终的结果是：空闲时的功耗降至2.1W，负载时则降至6.41W，这也是迄今为止最好的数据。耗能减少也就代表产热减少，改善了散热效果，因此系统不需要进行Thermal Throttling就能“开足马力”。

热成像图对比

功耗对比（数值越低越好）

可以看到，升级到最新固件将有效降低功耗和改善散热效果。

最后官方还介绍了一个可以有效散热的“骚操作”——调整树莓派4的摆放方向，如下图所示：

图中的摆放方式是将安装了Beta固件的树莓派4直立放置，GPIO模块位于底部，电源和HDMI接口则位于顶部。由于直立放置可改善对流，使周围的空气更快地吸收热量，同时将板的背面从绝热的桌面上提起，大大增加了可用的冷却表面积，因此散热效果自然比平放更好。

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