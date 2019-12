Mozilla 删除了所有 Avast Firefox 扩展

据悉,现如今在Mozilla附加组件官方网站上搜索Avast或AVG 时,会出现未返回任何结果的状况。即使存在这些扩展名,商店当前也不返回Avast Online Security或SafePrice或AVG Online Security或SafePrice。

Mozilla似乎从其商店中删除了这些扩展。当用户尝试打开Avast或AVG扩展名的商店URL之一时,则会出现“Oops! We can't find that page”的错误消息。

不过,Mozilla并未将扩展名列入黑名单。已列入黑名单的扩展名会被放入阻止列表中,并因此从用户浏览器中删除。

而Avast和AVG扩展虽然已被删除,但却并未被阻止,这意味着这些扩展暂时仍保留在Firefox浏览器中。Mozilla 在2019年12月2日将Firefox的数十个扩展程序添加到了阻止列表中,这些扩展程序未经披露或同意就收集了用户数据,但Avast的扩展程序并不在列表中。

据了解,AdBlock Plus的创建者Wladimir Palant 于2018年10月下旬在其个人网站上发布了对Avast扩展的分析。他发现Avast的扩展将数据传输到Avast,从而为Avast提供了浏览历史信息。扩展提交的数据超出了根据Palant运行所需的数据。

Wladimir Palant 声称,Mozilla目前正在与Avast进行谈判。可能的情况是Mozilla会将扩展添加到它维护的阻止列表中,或要求Avast在扩展恢复之前对其进行更改。