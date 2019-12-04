PYPL 12 月榜单发布：Python仍是第一，大幅领先 Java

PYPL（PopularitY of Programming Language，编程语言流行指数）12 月份的榜单已经发布了。

PYPL是非常流行的参考指标，其榜单数据的排名均是根据榜单对象在Google上相关的搜索频率进行统计排名，原始数据来自Google Trends，也就是说某项语言或者某款IDE在Google上搜索频率越高，表示它越受欢迎。开发者可以将PYPL作为一个参考，决定学习何种语言或IDE，或者在新的软件项目中使用何种语言或数据库。

我们来看看PYPL中的语言、IDE与数据库排行情况。

首先编程语言榜单如下：

位置基本没怎么变化，Python还是大幅度领先Java牢牢占住第一位自不用多说，榜单中还有几个语言值得一提。

首先是最抢眼的Dart，上个月的榜单中还没有它，这个月突然杀到第20位，使得后边几个语言都各自后退一位，想必这与上个月Dart发布2.6版本，并带来预编译为本地可执行代码的特性有关。

Ruby被VBA反超，排名下降了一位，虽然幅度不大，但是除去因为Dart的强势入围而自动后移的几个语言，Ruby是榜单中唯一排名下降的，自然也变得比较显眼。

另外Haskell连续几个月份额都不增不减，生态可能真的不是很活跃，这可以参考此前发布的 2019年Haskell调查报告。

再来看看 IDE榜单：

前3名分别是Visual Studio、Android Studio与Eclipse，但这三者相比去年同期，只有Android Studio份额上涨了（大幅上涨3.5%），而Eclipse的份额下跌在整个榜单中都比较显眼（-4.8%）。总的来看，前3名还是大幅度领先于其它IDE。

除此之外，排在第4名的VS Code、第6名的PyCharm与第8名的Xcode都有超过1.0%的增长，在整体榜单中算是好成绩。我们比较关注其中开源的VS Code（虽然它只是个编辑器，而不是IDE）。

Visual Studio Online终于公开上线了

最后来看看数据库的情况：

榜单整体对比去年同期都平平无奇，非要说的话，PostgreSQL、MongoDB与MySQL这三者的份额变化分别是+0.7、+0.6%与-0.6%，这几个数字在榜单中算比较大的了。

另外值得一提的是，对比另一个数据库排行榜 DB-Engines 12月份的数据，可以看到前5名的排位是完全一致的：