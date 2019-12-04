人民日报批弹窗广告：有关平台应珍惜声誉

IT之家12月4日消息 人民日报今日发文批弹窗广告，称网站、应用“弹窗广告”肆意而为，不仅影响上网者的心情和工作效率，还会带来木马植入、信息诈骗、强制消费等问题。

文章称，治理弹窗泛滥，监管必不可少。相关部门应明确监管责任，加大执法力度，强化精准执法，不能让弹窗广告想弹就弹。

文章还称，有关平台应珍惜声誉、控制弹窗。对发布违规广告的网络经营者，应与其及时终止合作关系。只有优化行业生态、加强业界自律、形成管理合力，才是治本之策。