谷歌创始人告别信全文：孩子已长大，不用整天唠叨了

北京时间12月4日消息，谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)周二宣布，他将不再担任谷歌母公司Alphabet CEO，将这一职位交给谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)。同时，谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)也宣布卸任Alphabet总裁一职，不再设总裁职位。

谷歌联合创始人佩奇和布林

以下是佩奇和布林的告别信全文：

我们在2004年提交的S-1上市招股书中发表了第一封创始人公开信，开头是这么写的：

“谷歌不是一家传统公司，我们也不打算成为一家这样的公司。纵观谷歌作为一家私人持股公司的发展历史，我们用不同的方式管理着这家公司。我们还注重充满创造力和挑战性的氛围，它帮助我们向全球各地的用户提供公正、精确而且免费获取的信息。”

如今，我们相信这些核心信条依旧正确、适用。谷歌不是一家传统公司，会继续在新技术上展开雄心勃勃的下注，尤其是在我们的Alphabet结构下。创造力和挑战始终存在，只多不少，在机器学习、能源效率以及出行等多个领域体现地愈加明显。尽管如此，谷歌的核心服务——提供公正、精确而且免费获取的信息——依旧是公司的重中之重。

不过，自从我们发布了首封创始人公开信后，公司已经成长，变得成熟。在谷歌内部，许多热门消费者服务跟随搜索涌现出来，例如地图、相册、YouTube；我们的Android和Chrome平台驱动着一个全球设备生态系统，包括我们的自主谷歌制造设备；谷歌云计算，包括谷歌云平台、G Suite企业协作工具。当然，还有围绕着机器学习、云计算以及软件工程打造的基础技术平台。很荣幸，这些产品能够成为数十亿人生活中的重要组成部分。这是一种信任和责任，谷歌始终在努力兑现。

从结构上说，谷歌在2015年重组为了Alphabet。正如我们在2015年的创始人公开信中写道的，“Alphabet旨在通过强有力的领导和子公司独立运营实现业务上的成功”。

自那之后，数百名菲尼克斯的居民现在正乘坐Waymo的无人车出行，许多车中没有司机。Wing已经成为第一家在美国从事商业送货的无人机公司。Verily、Calico与其他医疗保健公司达成了许多很棒的合作，正在做重要工作。我们的部分“其他业务”拥有自主董事会，包含独立董事和外部投资者。

这些只是我们在Alphabet结构下成立的一小部分科技公司，还有投资子公司谷歌风投、成长型股权投资基金Capital G，他们已经投资了数百家公司。再加上谷歌的所有服务，我们在各行各业编织了一张华美的技术投资壁毯，所有目标都是帮助人们，应对重大挑战。

我们的第二封创始人公开信的开头是这么写的：

“谷歌生于1998年。如果把谷歌比作成一个人，它应该在去年夏末开始上小学了，现在已经上完了一年级。”

现在已经是2019年，公司已经是一位21岁的“年轻人”，到了离开家的时候了。尽管这么长时间对公司日常管理的深入参与是一种巨大特权，但是我们相信是时候扮演骄傲父母的角色了，为公司提供建议和呵护，而不是日常“唠叨”。

随着Alphabet现在进入稳定发展期，谷歌和其他业务作为独立公司有效运营，简化我们的管理层结构就成了一件自然而然的事情。当我们认为有更好方式运营公司时，我们从不会赖在管理层岗位上。Alphabet和谷歌不再需要两位CEO和一位总裁。接下来，皮查伊将同时担任谷歌和Alphabet CEO，他将负责领导谷歌，管理Alphabet对其他业务的投资。我们坚定致力于谷歌和Alphabet的长期发展，将继续以董事、股东以及联合创始人的身份积极参与公司事务。

此外，我们计划定期与皮查伊进行探讨，尤其是让我们感到激情四射的话题上。每天，皮查伊都会把谦卑和对技术的深厚感情带给我们的用户、合作伙伴以及员工。在成立Alphabet、担任谷歌CEO以及Alphabet董事期间，皮查伊与我们密切工作了15年。他认同我们对于Alphabet结构价值的信心，通过技术为我们提供了应对重大挑战的能力，是Alphabet成立以来最值得信赖的人选，最适合领导谷歌和Alphabet迈向未来。

谷歌从一个小型研究项目发展成了数十亿人获取知识和赋权的源泉，这让我们受宠若惊。这个由我们两位斯坦福大学学生下的赌注造就了许多其他技术赌注。我们无法想象，当我们在1998年把服务器从宿舍搬到仓库时，会开启这么一段非凡旅程。