罗永浩发布鲨纹抗菌材料，丁香园：用它该病还是会病

久违了的罗永浩昨晚以“老人与海”为名，重返发布会舞台中央，正式介绍了Sharklet（鲨纹）抗菌材料，并希望因此获得合作伙伴的青睐，让技术造福人类。

罗永浩认真解释了Sharklet（鲨纹）抗菌材料的优势，他表示，Sharklet（鲨纹）抗菌材料在不杀死细菌的前提下，能够有效减少95%的细菌。

然而，术业有专攻。

发布会后，医学网站丁香园发布了一片名为《用了抑菌材料做的背包，就不会感染疾病吗？可能对细菌有些误解……》的文章，明确指出了抑菌材料的局限性。

丁香园表示，抑菌并不等于无菌。抑菌只是采用化学或物理的方法抑制细菌繁殖及其活性，而杀菌才能消除传播媒介上的一切微生物。

同时，丁香园还普及称，微生物不止依靠接触传播，其他方式比如飞沫传播，直接传播，气传播，粪-口传播，载体传播，母婴传播等，都是病原体传播的途径。

而且，在医学领域中，此类材料虽然已经被广泛采用，但均为一次性使用，但生活中，这些材料的反复使用，是否会影响其功能性？怎样避免磨损？就成了必须要关注的问题。

丁香园最后总结道：“就算用了抑菌材料做的书包，如果真的遇到病原体感染，该病还是会病的。真的生病了，也记得赶紧去医院看病遵医嘱治疗，可别听人瞎说……”