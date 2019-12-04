刘强东告微博大V侮辱诽谤索赔300万元，本月20日开庭

今年6月，微博认证大[email protected]赵盛烨 发布刘强东起诉他的民事起诉状，起诉状称刘强东因被恶意丑化形象索赔300万元。让舆论沸沸扬扬的这一名誉权纠纷案，今日有了新进展。

赵盛烨今日上午发布微博称，“刘强东与我名誉权纠纷一案将于2019年12月20日上午9：30 ，在北京互联网法院开庭，全程网络审理，到时向大家公布详细情况，朋友们可以保持关注！”

因被恶意丑化形象刘强东索赔300万元

2019年6月，微博认证大[email protected]赵盛烨发布刘强东起诉他的民事起诉状，称因被恶意丑化形象刘强东索赔300万元。刘强东指赵盛烨持续对其进行侮辱与诽谤，仍捏造事实称其“强奸”“性侵”。

据媒体报道，面对让舆论沸沸扬扬的涉嫌性侵案，刘强东方面一直态度坚决。虽然坐实婚内出轨，但对媒体已逐步开始舆论反制，其中一项即起诉微博大V赵盛烨丑化他的形象。刘强东方面请求法庭判赵盛烨赔偿精神损害抚慰金100万元，经济损失200万元，共计300万元，并且要求赵盛烨公开道歉30天以消除其言论造成的不良社会影响。

此前，赵盛烨曾在微博多次评论刘强东涉嫌性侵一案。刘强东在《民事起诉状》中称，2018年3月起，赵盛烨通过其社交媒体账户发布数十条言论……称刘“强奸”“性侵”，并使用“下三滥”“强奸犯”等具有强烈侮辱性的言论。

赵盛烨：没有抹黑意愿且没有收竞争对手的钱

7月19日，赵盛烨称收到对方上传新证据的法院通知，并表示没有抹黑意愿，且没有收竞争对手的钱。

当日，赵盛烨发布微博称，“我只是尽了道德批判的义务，没有偏离事实，也没有摸黑（抹黑）意愿”，“清者自清，不怕他泼我脏水！相信中国法律绝不会像美国那么黑暗”。

微博原文如下：

对于我与刘强东一案，大家都比较关心，开庭之前我简单表述以下观点：

1、刘强东个人与京东公司是两个不同的主体，刘总的诸多个体行为不代表其股东行为，股东却可能因此受到不必要的损失，这我不承担责任，请其责任自负；

2、刘强东在我的行业是前辈，明州事件之前我也一直在微博表扬和支持他，但事出以后，影响中国企业家形象、影响中国IT行业形象的正是他本人，我只是尽了道德批判的义务，没有偏离事实，也没有摸黑意愿；

3、近来很多网友提供了各方面的证据和意见，我会仔细斟酌并妥善举报，网友爆料的相关事件，与本案无关，我只尽一些举报义务，今后也不会用那些东西与刘强东先生讨价还价；

4、在男权女权问题上，我只是觉得男人和女人是平等的，很多水军在评论区谩骂，事实上没什么必要，你觉得刘强东出轨对于男人“没什么”？那如果那女孩儿是你的女儿呢？如果她是你未来的妻子呢？你还会这样说吗？这对章泽天也不公平啊！

5、我是一个创业者，没他想象的那么财大气粗，发微博是个人爱好，也没有收他竞争对手的钱！所以，清者自清，不怕他泼我脏水！相信中国法律绝不会像美国那么黑暗，最后一定会给我们一个公平的结果！