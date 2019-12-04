2020近在眼前，来预测一下明年的苹果新品吧

2019年苹果推出许多新产品。9月份，苹果推出3款手机，还有新Apple Watch，这些都是意料之中的，也有意料之外的产品，比如新iPod Touch、两款新AirPods。

很快2019年就要结束了，展望2020年，苹果会推出哪些新品呢？如果传闻属实，最受期待的应该是5G iPhone，苹果还有可能推出一款低价iPhone。

今天我们简单汇总一下，看看2020年有哪些苹果产品值得期待：

加入3D摄像头的新iPad Pro

明年苹果准备推出一款新iPad Pro，内置2个摄像头传感器和一个3D传感器，它可以为周边世界绘制数字模型。2021年或者2022年，苹果可能会推出AR头盔，3D版iPad Pro可以为头盔铺平道路。

接替iPhone SE的低价版iPhone

传闻说2020年苹果将会推出新版iPhone SE。第一代iPhone SE是2016年推出的，它的定价比旗舰iPhone低，只要400美元，外观和iPhone 5S相似。新版iPhone SE可能会装备4.7英寸屏幕，和iPhone 8差不多，处理器和iPhone 11是一样的，但价格只要400美元。基本款iPhone 11要700美元，新iPhone SE很有吸引力。

iPhone 12尺寸有变化支持5G

2020年9月，苹果将会推出多款新iPhone，其中部分机型支持5G，引入3D摄像头，Pro版本还会引进新屏幕。装备3D摄像头的iPhone可以用激光扫描周边世界，绘制数字图像。韩国媒体报道称，2020款iPhone有5.4英寸、6.1英寸、6.7英寸三个版本，iPhone 11 Pro是5.8英寸，iPhone 11是6.1英寸，iPhone 11 Pro Max是6.5英寸。

可以追踪睡眠的Apple Watch

一般来说9月份苹果推出iPhone时还会推出Apple Watch，2020年应该也一样。苹果将为2020款Apple Watch增加睡眠追踪功能，今年苹果已经对功能进行测试，希望2020年植入手表。另外，2020款Apple Watch的性能、防水能力也会更强。

帮你找到iPhone的小附件

苹果正在开发一款小附件，有了它，你可以通过iPhone找到丢失的物品。小附件和蓝牙追踪器差不多，里面有一个小标签，可以放进小物品，比如钥匙、钱包，搭配Find My App就可以寻找物品了。

可能推出智能眼镜

2020年苹果有可能会推出智能眼镜。之前彭博社报道称，苹果的目标是在2020年推出AR眼镜，但最近的报道又说苹果会在2021年或者2022年推出AR/VR头盔，然后在2023年推出智能眼镜。分析师指出，苹果正在与第三方企业合作开发智能眼镜，明年推出。只是不知道分析师所说的智能眼镜和彭博所说的眼镜是不是同一款。

将多项服务捆绑在一起

2020年，苹果可能会把众多数字服务捆绑在一起，打包卖给消费者。报道称整合的服务包括Apple News+、Apple TV+和Apple Music。

低价版HomePod

明年苹果可能会推出低价版HomePod，它有两个高音扬声器，目前的HomePod有7个。2017年苹果推出HomePod，定价350美元，相比亚马逊Echo与谷歌Home，HomePod的优势在于音质。不过亚马逊、谷歌奋力追赶，推出Echo Studio和谷歌Home Max，音质增强，缩小与苹果的差距，所以HomePod在市场上并不算成功。推出低价版HomePod是必要的，也是必须的。

给iPad和MacBook装上新屏幕

明年，苹果可能会为笔记本、平板引入mini LED显示技术，2020年据说会有最多6款mini LED设备推出，包括高端iPad Pro（三季度推出）、16英寸MacBook Pro笔记本（四季度推出）。相比LCD和OLED，mini LED有几个优势，例如对比度更高、不会有烧屏现象。

iOS和iPadOS 14

在明年6月的WWDC上，苹果将会展示新iOS和iPadOS 14，现在还不知道新软件会有什么新功能，不过我们应该相信苹果，它不会让我们失望的。

Apple TV 机顶盒

新Apple TV机顶盒什么时候推出？现在还不清楚，可能是2020年秋天。