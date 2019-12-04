扎克伯格：女儿要干家务，不会给她们所有东西

IT之家12月4日消息 美国媒体CBS近日首次进入扎克伯格家里进行家庭采访，罕见地向公众公开了他们的个人生活，谈到了许多话题。

马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和普莉希拉·陈（Priscilla Chan）相识于哈佛大学的一次聚会上，于2012年结婚，也是Facebook上市第二天，他们有两个孩子——马克西玛（Maxima）和奥古斯特（August）。扎克伯格说，他不会给女儿们所有东西，她们也有自己要承担的责任，平时要做家务活，也会带她们去自己工作的地方，看父母怎么工作，做了哪些捐赠。

扎克伯格妻子表示两个人都是非常在意自己的工作的，他们的工作有时会带回家，但会谨慎考虑讨论工作的时机是否合适。

据悉，扎克伯格是恋爱关系中比较感性的一个，并且他们每周有一个约会之夜，不会讨论工作。作为儿科医生，普莉希拉承认，在感情上很难处理好她丈夫扮演的社交媒体巨人的角色。

扎克伯格在接受采访时谈到学习中文时表示，学中文后能表达的东西更多了，自己的中文比妻子还要好。妻子普莉西拉表示，小扎真的很有语言天赋，说得通常比听力要好。扎克伯格表示，“我可以用中文说出很多我想说的话。但是我听的能力还不好。”

据悉，扎克伯格夫妇拥有至少10处房产，主要生活在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房子中。