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女子一个月内申请退款624笔且拒不退货，淘宝维权胜诉

2019/12/4 15:06:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月4日消息 据新京报报道，从杭州互联网法院获悉，湖南女子周某在一个月内网购下单633笔，后申请退款624笔，但每一单都拒不退货，淘宝平台将该女子诉至法院索赔1元获胜。

报道称，事发时周某还不到20岁，在2018年6月7日至6月16日期间下单289笔，当月申请退款281笔，退款成功277笔，实际退款金额3854.54元；在2018年7月1日至7月5日期间下单344笔，当月申请退款343笔，退款成功335笔，实际退款金额18842.53元。这一个多月里，周某共计下单633笔，申请仅退款624笔，退款成功612单，金额3.2万余元。

2018年12月19日，淘宝网将周某起诉至杭州互联网法院，诉求法院判令被告赔偿淘宝网经济损失1元、合理支出（律师费）1万元。淘宝网认为，周某的恶意退款行为属于滥用会员权利，严重违反服务协议，给淘宝网造成了经济和商誉上的严重负面影响，应当赔偿损失。

杭州互联网法院经审理后认为，被告周某发起的仅退款申请明显不符合常人的购物习惯，且退款理由重复单一，其行为系滥用淘宝网平台会员权利，损害了诚信合法经营的淘宝网卖家声誉，干扰了淘宝网的正常运营秩序，并让淘宝网为处置被告的不实投诉多支出了人流物力资源，给淘宝网造成了实际损失，还直接破坏了淘宝网及全社会所共同提倡，并致力建设、维护的诚信、公平、健康的购物生态环境。

另外，被告周某基于平等自愿原则注册淘宝会员，其签订的服务协议真实有效，当事人行使权利、履行义务应当诚实、守信，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。被告周某的过错行为侵害了淘宝网的民事权益，应当承担侵权责任。

据此，法院一审判决被告周某赔偿淘宝网经济损失1元及合理支出（律师费）1万元。

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关键词：淘宝

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