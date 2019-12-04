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央视评论员刘戈：水滴筹是创新互联网公益方式，应给予一定宽容

2019/12/4 15:45:08来源：猎云网作者：-责编：懒猫评论：

针对近日水滴筹线下服务人员扫楼等不规范事件，昨天央视财经评论进行了报道，并邀请相关领域专家展开讨论。

央视财经评论员刘戈认为，互联网公益模式是一种创新，让很多需要帮助的人得到救助，与此同时，也确实有导致受助人信息被隐瞒的现象发生，搞清楚（这种创新模式）的定位，是解决这个问题的根本。

对于互联网公益这种新模式，刘戈进一步分析说，这个事情比较纠结，作为商业模式创新，对公益确实起到了很好的促进作用，而且不是一家两家，是许多家公司在做。但是，这种模式，（一定程度上）存在以公益慈善的名义来吸引流量的现象，这种模式是否侵犯了传统的公益和商业模式之间的边界，可能需要一种新的探讨，因为在旧的传统的对慈善概念的认识上，有些传统共识。现在在互联网时代，产生新的问题，需要新的探索。

关于是否马上监管的话题，刘戈表示，现在不要急于对这个行业进行监管，去否定互联网公益这种新的模式，应该让它去探索一下，让它有一个过程，在这个过程中去完善。这种模式之前未出现过，需要给它空间，或者建立一些防火墙，或者有新的技术来进行保障。可以对互联网公益模式给予一定的宽容，让子弹再飞一会儿，来看一下发展情况。

近日，人民日报评论也称，互联网众筹这类新生事物，对一些因贫困而无法救治的人而言，不亚于“及时雨”。但这种救助模式要持续发展，就必须严格规范流程和管理。新华每日电讯也发文表示：现在还远不到否定网络众筹模式的程度。我们不放过可能破坏社会互信的“小恶”，也没必要因管理漏洞否定网络众筹的“大善”。

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关键词：水滴筹

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