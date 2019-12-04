保时捷Taycan是怎么造出来的？

时间要回到1898年。保时捷的灵魂人物，汽车工程师费迪南德·保时捷设计出了「Egger-Lohner C.2 Phaeton」。这辆车通过一台八角形电机驱动，输出功率为3~5PS，最高时速为25km/h。

▲费迪南德·保时捷设计的电动概念车 Egger-Lohner C.2 Phaeton | Motor1

1899年，费迪南德·保时捷进入维也纳车身制造公司k.u.k. Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co。在那里开发出了轮毂电机。1900年，第一台配备创新电动机驱动装置的Lohner-Porsche Electromobile亮相巴黎世博会，输出功率为2 x 2.5 PS，最高时速可达37 km/h。

紧接着，费迪南德·保时捷又设计出了全球第一辆多功能混合动力汽车「Semper Vivus」（拉丁语「永生」），他用内燃机代替电池驱动发电机，为轮毂提供电能，使汽车获得了更长的续航里程。这项被称为洛纳-保时捷（Lohner-Porsche）系统的技术还被应用于电动车以外的领域。一年后，该车推出了准量产版本：洛纳-保时捷「Mixte」。

遗憾的是，洛纳-保时捷也向大家展示了为何电动车在之后的几十年中始终无法取得成功：尽管输出功率并不低，但车重却高达近两吨。基础设施的缺乏和续航里程的限制使得电动车在之后很长一段时间内未得到继续开发。

▲全球第一辆多功能混合动力汽车「Semper Vivus」| The Drive

但时过境迁，电动化技术如今早已达到成熟应用的水平，而保时捷从2010年起相继推出了Cayenne和Panamera多款备受欢迎的混动车型，也是第一家在三个豪华车细分市场推出混动车型的汽车制造商。这些都为Taycan的问世打下了良好的基础。

全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo的前后桥分别配备一台高效的永磁同步电机，从而实现四轮驱动，并成就了良好的续航里程及持续的功率输出：最大功率460 kW(625 PS)，最大扭矩1,050 Nm，最高车速260 km/h，起步控制开启时综合功率高达560 kW( 761 PS )的超增压性能。在起步后的2.5秒内可前进28米(起步控制开启)。

▲保时捷全新Taycan |现场拍摄

至于关键的充电问题，保时捷已经做好了充分的准备。在北美地区，Taycan的超级充电站属于大众集团「电动美洲计划」（Electrify America）的一部分，在300个高速公路地区提供最高功率可达350千瓦的充电服务。中国市场的话，截至2020年中，全国80%的保时捷中心将配备高功率充电设施。同时保时捷将于北京、上海、深圳及成都市中心开始打造专属停车充电网络，并逐步扩大覆盖城市范围，预计于2020年底前，铺设超过100个保时捷专属停车充电网点，包含大功率直流充电及快速直流充电服务。

▲保时捷全新Taycan 800 V高压充电|官方拍摄

保时捷官方表示，到2022年，公司将在电动及可持续出行领域累计投入超过60亿欧元。一家造价7亿欧元的新工厂已经于今年9月9日正式投产，它将承担起制造Taycan以及Taycan Cross Turismo这两款车型的重任。

这间新工厂将提供2000个工作职位，目前保时捷位于斯图加特-祖文豪森工厂复合区的员工数量已经超过了1.2万人。其中66.7万平方英尺的总装线是祖文豪森厂区（占地157英亩）最大的一栋楼。

我们一起来看看保时捷 Taycan 到底是怎么被造出来的。

走进的是零件，走出的是经典

保时捷目前在美国共有六款不同的车型销售，其中包括我们熟悉的Cayenne、Macan SUV、Panamera Sedan和Cayman跑车。Taycan是目前保时捷家族中唯一的电动车型，但保时捷北美总裁兼CEO Klaus Zellmer透露称，最终所有的保时捷车型都将提供插电混动版本，包括经典的911跑车。

电动之魂

保时捷车主使用住宅内普通的插座即可为Taycan充电，最高支持11千瓦功率的交流电。当然，你也可以利用Taycan 800V系统电压技术实现效率更高的直流充电。如果Taycan连接到一个高功率充电站，按照中国NEDC的规定，它可以在5分钟增加100公里续航，最快20多分钟即可充满。由于驾驶条件不同，最终能实现的续航里程也不同。理想情况来看，Taycan Turbo单次充电后可行驶约450公里。

目不转睛

保时捷官方表示，到2022年计划在电动出行、新产品、工厂以及创造就业等领域投资超过60亿欧元。

涂一个冰晶蓝

和传统总装线在结构和流程上有些「死板」不同，Taycan的总装过程显得更为灵活，其中还有一套无人运输系统来搬运各种部件。这里的「灵活」体现在对用户定制化需求的实现上，它能更轻松地做到「一人一车」。此外，Taycan总装线也简化了整个工厂的结构设计，在有需要时可以快速重新配置产线。

「环保」，不只是车

由于Taycan是一辆纯电动车型，因此这个新工厂在总装过程中也实现了「碳中和」。整栋建筑内的温度是由电能和生物燃料进行调节的，生产中会有电动工程车提供辅助。值得一提的是，工厂的屋顶装饰了鲜活的植物，大大增加了内部的绿化度。

数字背后的力量

四年前，保时捷Mission E概念车亮相，而之后不到五个月的时间，为生产Taycan准备的新工厂就开张产车了。最忙的时候，工地上有超过2050名工人在施工，其中包括了来自保时捷建筑部门的设计师、项目经理等。最终，这座保时捷的新工厂由130家公司和供应商合作完成。

错综复杂的电子网络

完工后，当我们看到成品车简洁的设计时，你不会意识到这背后竟然藏着如此复杂精密的电子设备。在方向盘背后，是一块16.8英寸的「悬浮」曲面显示屏，采用保时捷典型的圆形仪表样式。在Taycan上几乎看不到开关和按钮等传统控件，中央的10.9英寸信息娱乐系统显示屏和选装的副驾驶侧显示屏组合成一个整体的黑色面板外观玻璃带，从视觉上「隐藏」在了整体内饰之中。

做一次精密扫描

建造这间新工厂，保时捷共耗费了3.5万吨钢材，足够造14万辆保时捷911 coupe了。Taycan车型重5100磅，比奥迪e-Tron要轻，但比特斯拉Model S要沉一些。

装上窗玻璃

保时捷的这间新工厂内部铺设了4公里长的通道，体积约为180万立方米，大概有埃及吉萨金字塔四分之三那么大。它位于斯图加特的祖文豪森，是保时捷信仰产生的重要地区：这里曾于1950年4月6日出产过保时捷356车型。原本，保时捷只为该车型制定了500辆的生产计划，但直到1965年停产时，这个工厂累计制造了7.8万台356车型，为之后911 coupe以及最畅销的Macan诞生奠定了良好的基础。

巨大的刹车盘

Taycan使用了高效的动能回收系统来提升电池续航。独特配置包括带有两台电机的四轮驱动控制系统以及能量回收系统。全新Taycan的能量回收功率高达265 kW，90%的日常制动仅由电机完成，无须用到液压车轮制动器。从图中不难看出，Taycan Turbo的刹车盘很大，前后部分的直径分别为16.4和14.4英寸。此外，Turbo S车型标配碳纤维陶瓷制动盘，前后尺寸分别为16.5和16.1英寸。

安装电机

全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo的前后桥分别配备一台高效的永磁同步电机，从而实现四轮驱动，并成就了良好的续航里程及持续的功率输出：最大功率460 kW(625 PS)，最大扭矩1,050 Nm，最高车速260 km/h，起步控制开启时综合功率高达560 kW( 761 PS )的超增压性能。在起步后的2.5秒内可前进28米(起步控制开启)。

可以升降的工作台

保时捷Taycan的电池包装在车身底部，帮助车辆降低重心的同时还能提高运动敏捷性。保时捷官方表示，电池包外部的保护层属于车身结构的承重件，在它的保护下，内部的冷却系统、电子零部件不受恶劣天气以及糟糕路况的影响。Taycan也是目前首款标配800V电压系统的量产车型，一般电动汽车使用的是400V系统电压。

出厂前最终的「检验」

目前订购Taycan的人数已经超过了三万人，这比官方年产两万台的预期高了不少。有消息称保时捷官方计划雇佣更多工人并调高计划的年产能，即便之前也曾对外公布过生产进度略有延期的信息。

整装待发

保时捷首批发布的车型版本为全新Taycan Turbo S和全新Taycan Turbo。现都已启动中国市场预售，制造商建议零售价分别为人民币149.8万元和179.8万元，预计2020年初进入中国。两款车型均为「保时捷E驱高效动力」(Porsche E-Performance)。这一四驱车型的其他性能版本也将在今年随后陆续发布。明年年末，首款衍生车型Taycan Cross Turismo也将问世。