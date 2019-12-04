扎克伯格家庭专访：中文说得比华裔妻子还要溜

新浪科技讯北京时间12月4日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）日前在接受采访时透露，扎克伯格的汉语说得比华裔妻子还要流利，他能用汉语表达许多想法。

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近日，在录制《CBS This Morning》节目时，Facebook CEO扎克伯格和他的妻子、慈善家普莉希拉·陈邀请节目组到家中拍摄。之前，他们从未允许过电视摄制组进入。为此，《CBS This Morning》联合主持人盖尔·金（Gayle King）有幸亲眼目睹了这对夫妇和他们的孩子在Facebook之外的真实生活。

二人在采访中透露，她们的两个女儿也要做家务，不会随便满足她们所要的一切。此外，扎克伯格还证实，在Facebook成功的背后，与妻子对他的影响有很大关系。另外，扎克伯格的汉语非常好，可以用普通话表达很多想说的话，甚至比华裔妻子普莉希拉·陈说得还要溜，但听力相对一般。

抚养孩子

在采访中，盖尔·金问：“你们是如何抚养孩子的？事实上，你们几乎可以给她们一切东西。”

扎克伯格回答说：“首先，我们不会给她们一切想要的东西。这是很重要的一点，她们也有自己的责任。”

“那就是说，你们会教她们做家务？”扎克伯格回答说：“是的，她们有自己的家务。”

普莉希拉·陈还补充说：“我们有时也会带着她们去上班。马克和我带着她们两个去工作，去办公室，看看我们做什么，如何去做，等等。”

也会把工作带回家，但约会当晚不谈工作

盖尔·金问：“你们怎么不把工作带回家呢？你们一起工作，一起生活。”

扎克伯格笑着说：“嗯，我不同意这个问题的前提。”

普莉希拉·陈解释说：“我们会把工作带回家。我们非常关心我们的工作。因此，我们不会把它留在‘门外’。但同时，我们也会认真思考，‘现在是谈论工作的时候吗？’”

此时，扎克伯格对着妻子说：“我猜，你指的是约会之夜吧。”二人表示，他们每周都有一个“约会之夜”。

盖尔·金说：“约会之夜不谈工作吧？”普莉希拉·陈说：“是的，不谈工作。”她还透露，“约会之夜”是扎克伯格的主意。

盖尔·金说：“马克，你是夫妻二人中比较感性的吧？”扎克伯格笑着说：“我认为这是一个令人惊讶的结论，但这可能就是这次采访的方向吧。”

“危险信号”

另一个意外是：这对情侣的第一次见面是在哈佛大学聚会时等着用卫生间的时候，后来有了第一次约会，但几乎没有想到会有第二次约会。

普莉希拉·陈说：“第一次约会时出现了一个‘危险信号’。在约会结束时，他说，‘我有一篇期中考试论文要交，但我更愿意和你在一起。’”

当时，扎克伯格想表达的想法是，他能够很好地应付考试，与普莉希拉·陈在一起的时光很美好，因此希望继续。而普莉希拉·陈当时想：“这个学生无所事事，把学业放在一边。”

后来，当扎克伯格组建Facebook时，普莉希拉·陈并没有想到她的生活会因此而改变。

普莉希拉·陈说：“在他们最疯狂的梦想中，没有人会想到在那之后会发生什么。”

盖尔·金问：“人们说，Facebook的成功肯定与普莉希拉·陈对你的影响有很大关系。你同意这一说法吗？”

扎克伯格说：“我想那是——那是对的。”

“你跟她打交道了吗？你征求她的意见了吗？”

”是的，但我认为——我们也只是谈论我们的人生观。然后，你知道，这对我如何组建Facebook团队，以及在运营中的价值观产生了很大影响。”

在他们的婚姻誓言中，普莉希拉·陈曾说，扎克伯格让她变得更好。

普莉希拉·陈说：“他只是太相信我了——即使我不相信自己……他说，在我擅长的地方，我自己也可能看不到。”

而扎克伯格说，普莉希拉·陈“有一种沟通某种事物灵魂的能力……我认为这是一种鼓舞人心的东西。”

学些汉语

每年，扎克伯格都会挑选一个项目，比如学习中文。

盖尔·金问：“当他那样做的时候，这对你意味着什么？”在普莉希拉·陈微笑之际，扎克伯格抢着说：“可能有一点沮丧，因为我的普通话比你的好了一阵子。”

普莉希拉·陈说：“你的普通话确实比我好。我还想说的是，对于许多语言，马克说的能力比听的能力更好”

扎克伯格说：“我现在可以用普通话表达很多想说的话，但我听力不好。我还记得我们有这样一次对话。我说，‘为什么我普通话的听力不好？’你说，‘那不是普通话’。”

盖尔·金最后问：“普莉希拉·陈，马克有什么让人感到惊讶的地方？”普莉希拉·陈回答说：“我想，大家应该从今天的采访中得到答案了。他是一个相对感性的人！”