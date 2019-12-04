为什么要推出小爱同学男生版？官方：基于女性用户的反馈

IT之家12月4日消息 小爱同学官方刚刚发文释疑，向公众解释为什么要推出小爱同学男生版，同时还介绍了有关小爱同学男生版的一些技术问题。

以下为官方解答全文：

Q：能不能和大家分享一下，当时是出于什么样的想法要新增一个男声版的小爱同学？

A：很多女性用户反馈希望能有一个男声版的小爱同学，男声是一个基础音色，搭配女声音色可以更好的满足不同用户群体的需求。所以产品团队做了详尽的用户调研，听了上百种男声音色后，最终选定了“阳光活力”的“青葱”。

Q：关于男声版的音色设置，为什么要做成现在这种青葱男孩的感觉？

A：在原有两种小爱女声（蜜糖音、茉莉音）的基础上，青葱音是较不一样的听觉体验，毕竟是男孩的声音。我们假设大家已经对小爱同学抱有一定的性别认知，那男声要显现出什么特质才容易被大家接受呢？

为解决这个问题，我们用一周的时间举办两场用户座谈会，结合男声音色及大家的感知内容，最后得出“一位像弟弟一样的角色”较能同时被男女用户所接受，他既像自个儿家里的弟弟，嘴贫又直率，但当你需要他时，“弟弟”又会挺身而出、为你出头，这样可暖可刚的角色，最后成为了现在这位青葱少年。

我们专门为他设计了说话方式以及专属人设。亲和力爆棚的他，便获得了大家的一致好评。偷偷告诉大家，“青葱”一词为“青春”的谐音，象征我们小爱男声仅仅18岁，这位青葱少年会继续用他阳光活力的性格感染所有人，并和大家共同努力成长的。

Q：男声版的音色怎么做出来的？是有人配音吗，还是通过纯语音合成，这背后运用了什么样的技术？

A：男声版音色是通过小米人工智能团队研发的新一代神经网络语音合成技术实现的，我们让精心挑选的男声发音人录制了少量的语音（配音）数据，再通过机器学习发音人的音色，最终再结合男声版小爱要表达的内容，还原出更真实的声音。相对传统合成算法，整个合成出来的声音更流畅，情感也更丰富。

Q：男声和女声除了在声音音色上有区别，还有其它不一样的地方吗？

A：从表面上来看，男声和女声似乎只有音色上的区别，但是在实际的研发过程中，两种音色遇到的问题还是有很多差异的。首先，就是基于男女声说话的语速语气做了不同的适配。然后，我们基于发音人本身的特色，调整基础合成效果，还原18岁"青葱"的活泼向上的感觉。这样还不够呢，我们的用户体验团队，还针对男生的说话方式，重新设计了符合男生人设的高频回答语料，让男声版小爱说话更像暖心活泼的弟弟。

Q：现在的男声说话的语气情感还比较单一，未来还会有更多丰富的情感么？

A：会有更多更丰富的情感，已经在计划中啦，未来和小爱对话的时候，你会感受到小爱的开心，惊讶，沮丧，悲伤等变化的情绪，敬请期待。

Q：男声版音色后续会在像音箱、电视这种手机之外的其它终端上适配吗？如果要适配的话，现在有什么样的计划呢？

A：男声版小爱已经在适配落地音箱和电视等产品中，后续会及时同步大家上线进展，相信不会等太久。