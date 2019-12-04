福特跨界联手麦当劳，用咖啡下脚料制造汽车零件

北京时间12月4日晚间消息，据国外媒体报道，福特汽车正试图通过回收麦当劳的咖啡废料来制造汽车零部件，从而为对抗气候变化尽自己的一份力量。

福特今日表示，将从快餐巨头麦当劳那里提取食物垃圾，将其从垃圾填埋场转移到实验室，在那里将被制造成生物塑料。除了减少食物浪费，这项努力还将使汽车零部件更轻，使用更少的石油，并减少二氧化碳排放。

当前，汽车行业正面临着减少尾气排放和增加电动汽车产量的巨大压力。有数据显示，超过1/4的碳排放来自运输部门。今年7月，福特与本田、大众和宝马四大车企发表联合声明，承诺在未来七年内生产比特朗普政府要求的更高效、更清洁的汽车。

与此相比，将烘焙过程中掉落的咖啡豆干皮转化为汽车零部件的努力相对较小，但福特仍希望此举能增强其环境保护的诚意。

在北美，每年都有数百万磅的咖啡糠（即烘焙过程中自然脱落的干燥的咖啡豆皮）变成花园覆盖物或木炭。而福特和麦当劳可以一起为这种材料提出一种创新的做法。

两家公司发现，咖啡豆皮可以转化为耐用材料来强化某些车辆零件。通过将豆皮在低氧下加热至高温，将其与塑料和其他添加剂混合，然后制成颗粒状物，而这种材料可以被做成各种形状。

这种咖啡豆皮复合材料符合许多汽车零部件的质量要求，如前照灯外壳、其他内部和引擎盖下的一些零部件。使用该材料制成的零部件较当前零部件轻约20%，并且在模制过程中所需的能源减少多约25%。福特还称，咖啡豆皮材料制成的零部件的热性能还明显优于当前材料。

据悉，福特已为自己设定了一个目标，即仅在其全球汽车产品线中使用再生塑料和可再生塑料。