七个月等待，腾讯代理的国行任天堂Switch终于来了

七个多月的等待之后，由腾讯代理的任天堂Switch国行版本终于来了。

12月4日上午，腾讯与任天堂在上海召开产品发布会，正式发布国行版本的Nintendo Switch，售价2099元，12月4日中午12时在京东和天猫官方旗舰店开启预售，于12月10日正式发售。

▲发布会现场

这次发布的国行版本为任天堂刚刚在夏天发布的续航增强版Switch，同时国行预装了《新超级马力欧兄弟U豪华版》的体验版本。在国行Nintendo eshop上，12月10日将上线《新超级马力欧兄弟U豪华版》，腾讯表示，另外两款已经准备就绪的游戏《马力欧卡丁车8豪华版》和《超级玛力欧奥德赛》将会在未来数周内陆续推出，官方建议零售价均为299元。另外，实体游戏卡也会在明年春节前后发售。

除了游戏机本身以外，发布会还公布了amiibo™婚礼造型系列游戏互动模型，多种配色Joy-Con™，以及配套Joy-Con的充电握把、方向盘和腕带等，还有Switch本身的电源适配器、基座套装、充电支架和便携包等多款官方配件。此外，腾讯表示，任天堂最近发售的Nintendo Switch Lite的引进工作也正在筹备中。

诚意十足的国行发布

发布会结束后，游戏机本身以及游戏的售价首先获得了玩家们的认可。2099元的价格，对比电商平台上大多2200+的水货显然更具备竞争力，299元的游戏比起其他地区的售价要便宜一些。

除了比起电商平台上的水货更低的价格，国行Switch还有着许多腾讯提供的服务优势。发布会上，腾讯游戏任天堂合作部总经理钱庚表示，腾讯引进的国行Switch存在四点优势：

顺畅的网络体验，国行Switch使用本地的腾讯云服务，比起水货，在网络连接上更加稳定。

适合中国用户习惯，腾讯为任天堂优化了eShop，同时加入了微信支付的支持。

完善的售后服务，腾讯为国行Switch提供了一年的主机官方维修，同时周边也享受对应的三包服务。

简体中文支持，国行Switch支持简体中文系统，进一步降低了游戏的门槛。

▲首发游戏

除了上面提到即将上线的三款游戏，钱庚表示，还有包括《精灵宝可梦Let』s Go皮卡丘/伊布》和《塞尔达传说：旷野之息》等人气作品正在推进本地化的工作。「其中的一些游戏，例如《塞尔达传说旷野之息》，因为本地化工作较为复杂，所以需要更多的时间，还请大家再等等。」

而之所以选择这三款游戏优先发布，腾讯主要考虑了Switch本身主机/掌机切换的优势以及合家欢的娱乐体验。「在未来，在政策合规的前提下，我们会不断丰富国行Nintendo Switch的游戏阵容，更多优秀的任天堂游戏，以及海外的高品质作品，特别是更多中国开发者的游戏作品，都是我们的方向。」钱庚说道。

阔别已久的中国市场

「任天堂长久以来，一直希望可以为中国消费者提供任天堂的游戏娱乐，现在这个梦想得以实现，真的感到十分高兴，也十分感谢。」在现场播出的VCR里，「马力欧之父」宫本茂说道。

发布两年多以来，虽然Switch游戏机一直在中国大陆生产，但任天堂却从没有推出国行版本的Switch。在此之前，受国内家用游戏机禁令限制，任天堂在中国大陆的行货产品销售，主要由其合资成立、后全资收购的子公司「神游科技」负责。

神游科技自2002年成立以来，发布了包括GBA、3DS等畅销一时的任天堂主机、掌机的国行版本。它最后代理的产品是任天堂的3DS XL掌机，在此之后，神游再也没有推出过硬件产品，Wii系列国行版本的胎死腹中和Switch的彻底失声，都让玩家们对任天堂的大陆策略失去了信心。

同一时间，据多家游戏媒体报道，在任天堂2017年的财报中，「神游科技」的职能已经从「公司采购，委托生产与销售」变更为「软件开发」，后者在任天堂集团中扮演的角色也从「销售」转为了「研发」。

据游戏媒体人多边形在知乎上透露，任天堂之所以没有推出国行版本的Switch，一方面是因为欧美有着更广大的主机市场，任天堂分身乏术，另一方面，面对中国大陆特殊的本地化和审查情况，任天堂一时也拿不出好的解决方案。

本地化的问题在腾讯的介入之后得到了很好的解决。作为全球最大的游戏公司之一，腾讯扎根在中国大陆市场，对客户端（PC）和手机游戏的用户有着更深刻的了解。同时，腾讯以往对海外游戏产品丰富的代理经验，也能帮助任天堂在中国大陆更顺畅地推出游戏作品。而对腾讯本身而言，它也有着足够的动力，与任天堂一起推动国内主机游戏行业的发展。

▲建议零售价

一块没人动过的蛋糕

据第三方研究机构Newzoo发布的《2019年全球游戏市场报告》，受到去年版号停发问题的影响，中国游戏市场增速放缓，而另外一边的美国，在主机游戏的强势驱动下，游戏行业收入将在今年超越中国，重返世界第一。

「当今一代的主机将迎来终结，这意味着Xbox One和PlayStation4如今的安装量已经到达了峰值。任天堂Switch即将发布的新机型则将继续助力Switch的销量。以上这些因素，再加上商业模式转向『游戏即服务』的趋势，将把2019年全球主机游戏的收入拉高至479亿美元，年同比增长13.4%。」报告中写道。

▲游戏市场规模分布与预测

据Newzoo预测，2018到2022年，移动游戏会保持强劲的增长速度，挤压PC游戏的市场份额，但主机游戏不会收到影响，未来几年都会在全球的游戏市场中占据超过三成的市场份额。

但是这份接近整个游戏市场三分之一的蛋糕，目前却几乎没有中国公司能够吃上。

据中国音数协游戏工委（GPC）联合IDC发布的《2019年1-6月中国游戏产业报告》，中国游戏市场上，移动游戏持续快速增长，挤压了客户端、网页游戏、主机游戏和单机游戏的市场占比，其中主机游戏占总体市场的比例从2018年报告中的0.5%下降到了0.4%。

市场荒芜的当下，无数看到机会的游戏公司和团队正在涌入。作为主机游戏在5G时代的补充，云游戏在今年收获了很多关注，而在中国，腾讯、网易、华为等游戏和云服务巨头已经入局，产品也呼之欲出。另外一边在游戏内容上，《艾希》、《中国式家长》等优秀的单机、独立游戏作品在近两年层出不穷，包括腾讯在内的中国游戏公司们也在向3A级别的主机游戏发起冲击。改变正在一点一点发生，而主机「御三家」之一的任天堂，时隔多年再次进入中国大陆，则正是它目睹这些变化的证明。