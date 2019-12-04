佩奇卸任Alphabet CEO，谷歌两位创始人正式退居幕后

12月4日，Google创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）宣布，拉里·佩奇将卸任Google母公司Alphabet的CEO，Google现任CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将接任，成为Google兼Alphabet的CEO。谢尔盖·布林也将不再担任Alphabet的总裁。消息宣布后，Alphabet股价上涨0.8%，截至发稿，上涨 0.46%。

佩奇和布林在博客中写道：「Alphabet的良好基础得以让Google和其他独立公司有效地运作，现在到了简化我们管理结构的时刻……Alphabet和Google不需要两位CEO再加一位总裁……如果Google是一个人，他已经是个21岁的年轻人了，现在是我们应该离开岗位的时刻，长期参与公司的管理是值得骄傲的荣幸之事，但我们应该转变为提供建议和关爱的父母角色了。」

两位创始人卸任后，依然是Alphabet董事会成员，其中佩奇持有约5.8%的股份，布林持有约5.6%的股份，新CEO皮查伊持有约0.1%的股份。Google表示，公司投票结构并未发生变化，佩奇和布林仍控制着51.3%的投票权。

从Google到Alphabet

2015年10月2日，Alphabet成立，佩奇出任第一届CEO，皮查伊也在当天成为Google CEO。Alphabet脱胎于Google公司，按佩奇的说法：「Alphabet可以说是包含一系列的公司，最大的一家是Google。新的Google更轻量，而那些与互联网不太相关的项目现在可以独立运作了。」

如今的Alphabet旗下拥有生物科技公司Calico、私募股权公司CapitalG、网络安全公司Chronicle、人工智能公司DeepMind、科技公司Google、光缆通讯公司Google Fiber、风险投资基金GV、抗分布式拒绝服务攻击服务的Jigsaw、致力于向农村和偏远地区提供互联网服务的公司Loon、智慧城市发展组织Sidewalk Labs、生命科学研究公司Verily、自动驾驶汽车公司Waymo和谷歌秘密实验室X共13家子公司。Alphabet继承了Google的股票代码GOOGL，目前市值8933.32亿美元排名全球第四。

1996年1月，斯坦佛大学两位理学博士生——拉里·佩奇和谢尔盖·布林，他们在斯坦福开始研究一项关于搜索的项目。1997年二人注册了Google域名，而后二人辍学，1998年，在加州门洛帕克（Menlo Park）一个车库里成立Google公司。

在2015年Alphabet成立之前，Google在17年间从搜索网站成长为一家科技巨头。旗下包括搜索引擎Google、邮箱服务Gmail、企业产品Google协作平台、社交网络Google+、视频网站YouTube、浏览器Chrome、智能手机操作系统Android、电子商务平台Google Checkout以及Google翻译、Google News、Google Cloud……在互联网的许多领域，Google不仅都有产品存在，它往往还能做到行业最好。

另一方面，Google还以它轻松随意的企业文化闻名于世，「不作恶（Don't be evil）」的口号和自由、开放、福利好等工作环境，Google的企业文化一度成为世界各地互联网公司争相学习和模仿的样板，而它也在当时（2005年- 2011年）连年获得年轻人最向往的就职公司。

随着Google业务线不断扩展，收购的公司和关注的领域越来越广，Google的组织管理架构也在变得越来越「臃肿」和混乱，出于此因，2015年Alphabet从Google脱胎出来，它要重整Google，独立不同业务部门，成为一个立足Google，放眼未来，兼具创新性、商业性、影响力的科技集团。当时的科技巨头都在整合资源，巩固行业地位时，Google以拆分重组的方式，革新了硅谷科技公司的公司结构。

最合适的人选

Alphabet正式成立当天，皮查伊继任Google CEO。在佩奇和布林十分低调的这四年，Alphabet公司股价和市值增加了接近一倍。Google也在皮查伊的带领下，在人工智能、云计算、Pixel等硬件以及Android操作系统、协同软件等多个领域快速发展，在市场和口碑上双丰收。同时，冗杂的业务线，如社交网络、电子商务这些没有竞争力的领域也被砍掉。皮查伊领导下的Google卓有成效，这或许也是他们敢于正式退出一线管理，把这家科技集团交给皮查伊的原因之一。

▲四年Alphabet股价增长近80%|Google

另一方面，Google又再次遭遇了内部管理挑战。过去四年，科技巨头的社会影响力日益彰显，政府和民众都盯着科技巨头们的一举一动。Google这家的企业文化也饱受内外双重质疑，开除对公司员工多元化政策不满的工程师、「不作恶」口号的消失、蜻蜓计划、因性骚扰和薪酬不平引发的大规模员工抗议……这些事件加剧了公司内部的割裂，YouTube的极端视频和儿童色情内容、Google广告业务对用户的数据的收集和利用、Google的反垄断调查……这些社会问题又让政府迫使Google给一个交代。

过去四年的Google遇到的不只是技术难题，更多的是社会议题，而Alphabet其他12家公司中，以科技含量著称的几家创新型公司，也并未给市场和用户带来可见的成果。佩奇作为Alphabet CEO，几乎把Google全交由皮查伊管理，他把眼光放在Google公司之外的科技行业，包括电动飞机、无人驾驶、气球服务器、未来机器人等等实验性项目，而布林也消失在台前许久了，他上一次公开露面，还是抗议特朗普关于移民的政策上。两人甚至没有参与今年Alphabet的年度股东大会。

或许佩奇和布林，也很难管理好当下内忧外患的Google了，他们两人在去年给予涉嫌性骚扰的「Android之父」安迪·鲁宾9000万离职补偿方案，这一举动引发了公司内部大规模抗议至今。反观皮查伊，他上一次饱受争议的管理行为，是以「性别歧视」之名，开除了「反对公司员工强行推进多元化」的工程师，此举虽然引发了对公司言论自由的争议，但却给Google公司留下了一个追求多元化的好名声。

在佩奇和布林的公开信中，他们写道「桑达尔会为我们的用户、合作伙伴和员工带来对科技的谦逊和热情……他与我们一样，对Alphabet的架构和用科技解决大型挑战的能力充满信心，自从Alphabet成立以来，没有人能比皮查伊更好地带领Google和Alphabet进入未来。」

无论是财务回报还是公司发展，Google这个日益庞大的科技巨头在皮查伊的管理下，过去四年成绩斐然，佩奇和布林这两位创始人可以放心地把接力棒传给皮查伊。时间检验这个选择的同时，值得期待的还有佩奇和布林这两位科技富豪未来的事业方向。他们或许会就此隐退，也或许就像比尔·盖茨一样，从其他方面用科技去造福人类。