To B创业者罗永浩：放下手机梦，转当“首席忽悠官”

12月3日的发布会，罗永浩现身北京工业大学奥林匹克体育馆，他背后的大屏幕一片海蓝。

时间倒回11个月前，1月15号，快如科技新品发布会，他背靠水立方的“蓝色气泡”，外界形容那是老罗的“背水一战”。

而这一次，经历了锤子卖身、子弹短信下载量暴跌、电子烟受困的挫败后，老罗“重新出发”，再一次选择了新的赛道。

发布会开场，面对台下热情的欢呼，老罗自揭“伤疤”，“做企业刚刚经历了限制消费名单，虽然我们又想办法下来了，才得以飞到北京来……”

放下手机梦，转攻鲨鱼纹

在手机这门生意上，罗永浩的运气似乎差了那么一点。重回发布会的舞台，他成了一家美国科技公司Sharklet的全球合伙人。

Sharklet的中文名“鲨纹”，这是一种仿生学物理抗菌方式，模拟鲨鱼皮肤排布，通过改变材料表面纹理以达到抗菌目的。

它最早由美国佛罗里达大学材料工程学教授布伦南发明，2004年提交发明专利的方式面世，2007年，Sharklet成立。

2017年，Sharklet被一家来自中国杭州的医疗器械投资公司收购，周立武也随即进入这家公司的董事会。周立武的加入使Sharklet开始向消费者市场转型。周立武和罗永浩因“小野电子烟”相识。而后，老罗加入Sharklet，担任其全球合伙人。

发布会当晚，罗永浩自嘲他的职务为“首席忽悠官”。不再从零开始磨硬件，不再死嗑C端卖情怀，老罗华丽To B（又称2B）成了名副其实的生意人。

对比曾经做锤子的那句“做手机不挣钱，就是交个朋友”的轻侃，为梦想买单的理想主义者这一次毫不掩饰为公司拉单赚钱的欲望，“其实这次本质就是个招商大会”。

仅仅一年前，鸟巢发布会上，罗永浩在带来“重新定义下一个十年的”坚果TNT工作站时，还抛出了与“生意人”不符的价值观：“我创业是为了改变世界，不是为了赚你们几个臭钱”。

创始人的基因往往决定了公司的起步与发展。做锤子，老罗更像产品经理，宣扬工匠精神，却难以从更宏观的视角掂量公司在市场中的地位、规划未来。

如今，重新回到创业者席位的老罗不再是企业掌舵人或第一大股东，而是以合伙人身份加入，从产品设计研发或市场营销层面提供自己的价值，从而获得一家公司的少量股份。而B端市场的打法也异于C端渲染情怀的引流。

B端看重效率，当晚的发布会，老罗奔着干货而来，围绕“技术的前世今生、技术能用来做什么、企业为什么要跟公司合作”三大版块，对Sharklet这家公司如何做抗菌材料进行了“唠嗑式科普”。

据罗永浩介绍，Sharklet材料之所以能抗菌，主要是因为其表面有2微米宽，3微米高的细密纹理，可以“困住”细菌，使其无法自由移动和分裂繁殖。

由于这项技术是纯物理层面的抗菌，可以不改变材料原有的特性，同时也不会因为杀菌，而导致超级细菌的诞生。

而对于一向听惯了相声，习惯了看老罗展示实体产品的罗粉似乎有些摸不着头脑，“所以到底要卖啥？”是当时相当一部分观众的感受。

这也不难理解，一个如此专业的产品，讲解起来本就很枯燥。老罗也承认，它“看不见，摸不着”，想要感受到只能是“信则有，不信则无”。

当然，为了让观众更直观的感受到这种材料的“神奇”之处，罗永浩也搬来了电子显微镜和激光笔，让纹理变得清晰可见。

目前，这项技术已成功应用于医疗领域，比如气管、伤口敷料、静脉插管等，未来则希望可以应用在生活中的方方面面。

发布会上，罗永海发布了采用“Sharklet鲨纹”技术的儿童背包、旅行箱，并表示搭载该项技术的筷子、奶嘴等也即将面世。

除了展示这项抗菌技术的独创性和先进性，罗永浩还在“招商大会”上呈现了Sharkle将为合作伙伴提供哪些支持？

新技术，新产品领域的热启动支持；

长期的市场和营销支持（也就是免费帮助与鲨纹科技合作的企业进行产品推广营销、卖货）；

世纪级的工业设计和产品设计支持（夯实技术、打磨产品，保证研发投入没问题）；

完善的一体化解决方案支持（帮你打通整个产业链）。

显然，老罗走出了一条依靠个人流量和关注度赋能，以专业技术团队做壁垒的2B创业道路。

而对于更多C端的消费者来说，一个高大上的新材料或许远没有一个消费电子品来的直观刺激，但于罗永浩而言，To B客户认定的服务和产品正激励他脚踏实地地开始思考赚钱这件事。

自带流量、依然倔强

变化的是赛道，不变的依然是“嘴炮”罗永浩自带话题和流量的关注度、品牌推广力以及他偏执狂似的倔强。

2019年，老罗的开场就充满了各种变数，这一年，老罗就像海明威笔下“返程的老人”与大海展开殊死搏斗。

2017年，锤子科技在发布其第5款新机坚果pro三个月后，老罗信心满满的地为来年的锤子科技定下了要成为“正规厂商”的目标，并准备在未来的每一年，围绕高、中、低三个档位，推出5~6款产品。

仅仅不到一年，锤子科技的危机爆发。

2018年，成都公司解散、大量员工和高管离职，锤子科技陷入危机，资金链断裂，新手机也在研发的路上停滞不前。

再加上时年5月发布的一款售价近万元的坚果TNT工作站，也成了罗永浩的笑话。当时，这款产品在锤子口中的描述是“跨时代、颠覆性、是一款改变人类下一个十年的产品”。

事后，网友扒出了李开复在26年前的一段视频，对TNT工作站进行调侃，说它“落后整整26多年”。

质疑和奚落也让老罗不得不淡化坚果TNT，后来，就连老罗自己的微博里，所有关于TNT的言论都一一删除，坚果TNT也凉了......

之后，老罗又押宝在快速爆发的社交软件“子弹短信”。这款产品起初的表现似乎符合老罗的预期：App Store免费榜、社交榜首位及贴满了朋友圈的“欢迎加子弹短信”的二维码。

“子弹短信”赚足了关注度，上线7天，快如科技就完成第一轮1.5亿元的融资。

然而，爆红之后的子弹短信数据快速跌落，随着次年换名后的短命产品“聊天包”的终结，罗永浩很快就变成了快如科技的历史股东。

2019年，老罗将锤子旗下的业务卖给了字节跳动，被法院列为失信被执行人。之后，投身电子烟行业结果撞上了电子烟行业强监管的风口。

11月3日，自2018年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约6个亿的债务，为了挽救公司，罗永浩签了个人无限责任担保的1个多亿，并承诺未来将把债务还完。

而在过去的10个月里，“我们已经还掉了3个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万”。

虽然时运不济，但罗永浩的创业故事是令绝大多数创业者羡慕不已的，它一开始就自带光环、赚足眼球。

高中辍学后，他卖过书、倒过车、烤过串，也走私过电脑配件还出国打过工，后因经济压力，苦学英语、培训机构做讲师，最终也成为了“罗老师”。

2001年，老罗正式成为北京教育培训机构新东方学校的英语讲师，此后的五年中，老罗以他幽默生动、富有启迪的“题外话”在授课中走红，一些学生偷录了他风趣的“题外话”上传到互联网上，由此“老罗语录”诞生了，也因此于2005年和2006年，他连续两年登上百度年度搜索风云榜。

“大学时代我的硬盘里没有小姐姐，只有老罗语录，比听刘德华的次数还多。”一位老罗的粉丝曾这样说。“每一个生命来到世间，都注定改变世界”、“永远年轻，永远热泪盈眶”……这样的老罗语录曾影响着一大批年轻人，那些不满于现状、极力想去改变自己的每一位年轻人，都想像老罗一样怀着理想去创业。

老罗并未甘心只做一名讲师，2006年他从新东方辞职。同年他发起创办网站牛博网、开设博客，逐渐接受一些访谈。

正是在这一个创业阶段，罗永浩的营销、文案、演讲能力得到了最大程度的应用，并开始了他的《一个理想主义者的创业故事》系列演讲，向公众展示他滔滔不绝又极具洗脑性的绝佳口才。

他的这些内容鼓励了一代青年要独立思考、勉励青年坚持做人的基本原则，其中还有一些也嘲讽了当下社会的不合理现象和民众的不良现状，又一度在网上引发共鸣。

喜欢罗永浩的人喜欢他的“倔强、正义、理想、情怀......”他与生俱来的风趣幽默和举重若轻，让这些极具符合意味的字眼变得更加值得玩味。

老罗说，创业是个脱敏的过程，脱敏是钝感、是麻木，是因为在各种负面的事件和情绪影响下，不得不建立起的一种主动防御机制——努力不让这些外界的影响左右自己当下的行动。虽然在随时发不出工资、随时倒闭、随时被债主围楼的时候真的有过极端想法。

老罗是上过巅峰的人，也是承受过多次摧毁打击依然坚持下来的创业者。To B的转型并以合伙人的身份加入，或许能发挥他营销推广优势的同时，也能降低和规避他独自扛起创业大旗的风险。

发布会最后，罗永浩说，“请大家放心，这是我想说的唯一一句话”。

期待老罗新的使命达成。