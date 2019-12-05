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华为nova 6/nova 6 5G真机再曝光：普罗旺斯和蜜语红配色

2019/12/5 6:54:09来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家消息，今天下午华为nova 6手机将正式发布，具有4G和5G两个版本，昨日Sci-Tech数码曝光了这款手机普罗旺斯和蜜语红配色的真机图，一起来看一下。

据该博主介绍，华为nova 6系列的蜜语红配色只有5G版才有，该配色的手机背面有“nova”系列全新的视觉标识。其他外观方面看起来差不多。

据此前爆料信息显示，华为nova 6配备一块6.57英寸分辨率为2400*1080P的屏幕，机身重197g；搭载麒麟990处理器，内置4100mAh电池，支持40W超级快充。摄像方面，前置3200万像素高清镜头+800万像素超广角镜头，后置4000万像素主摄+800万像素长焦（OIS光学防抖）+800像素超广角。

华为nova 6 5G版配备一块6.57英寸分辨率为2400*1080的屏幕，机身重212g；搭载麒麟990处理器+巴龙5000基带，内置4200mAh电池，支持40W超级快充。摄像方面，前置3200万像素高清镜头+800万像素超广角镜头，后置4000万像素主摄+800万像素长焦（OIS光学防抖）+800像素超广角。

最后，华为nova 6系列将于今天下午正式发布，IT之家也会带来现场详细报道。

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关键词：华为nova 6华为nova 6 5G

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