扎克伯格夫妇"小"目标：本世纪末治愈人类所有疾病

12月5日消息，据报道，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和妻子普莉希拉·陈（Priscilla Chan）为“陈和扎克伯格基金会”设定了一个“小”目标：在本世纪末治愈人类所有的疾病。

扎克伯格称：“我们不会自己去做这件事。我们认为，到本世纪末，人类将有可能治愈、预防或控制所有疾病。”

普莉希拉·陈表示：“设定大胆的目标很重要，我们需要考虑所有的可能性。”普莉希拉·陈是一名儿科医生和教师，也是“陈和扎克伯格基金会”的联合创始人和联合首席执行官。

为了实现这一目标，该基金会希望绘制出人体每个细胞的图谱。普莉希拉·陈指出：“你可能认为我们人类已经了解了人体所有的细胞及其功能。事实上我们没有，我们需要图谱作为参考。”

扎克伯格表示，这项研究是“许多生物学研究的基础”。

“陈和扎克伯格基金会”由普莉希拉·陈创立。这对夫妻已承诺，他们最终将捐出99%的Facebook股份，目标是解决一些世界上最复杂的问题。

除了讨论这个基金会，扎克伯格还回答了对Facebook等社交媒体巨头进行监管的问题。

对于要求拆分Facebook的呼声，扎克伯格予以了回击。他说：“我认为（Facebook）确实存在问题。我想很多人为此感到很沮丧。很多人都在讨论拆分Facebook之类的措施，但这些措施并不能解决这些问题。”

扎克伯格夫妇在“陈和扎克伯格基金会”网站上发布了他们的年度信件。在信中，他们表示；“我们希望我们能为我们的合作伙伴弥补一个缝隙——这些人可能不具备工程、资金或宣传方面的专业知识。通过加快他们的研究进步，我们可以为每个人建设一个更美好的未来。”