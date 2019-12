微软应用商店下架记事本Notepad，8月份刚上架

8月份微软宣布不再将Windows记事本与系统捆绑,而是将其上架到 Microsoft Store 供用户单独下载,这一变化使得记事本脱离了系统更新周期,可以不再随系统发布新版本而更新,让开发人员灵活地响应用户反馈,并尽快推出新的更新和修复补丁。

但现在微软又决定不在Store中提供记事本。

在近期推出的Windows 10 Insider 19035 的发行说明中,微软表示将不再通过Microsoft Store提供记事本。

Thank you for all the feedback you provided on the Store version of Notepad. At this time, we’ve decided not to roll this out to customers.

感谢您对Store版本记事本提供的所有反馈。目前,我们决定不向用户推出该版本。