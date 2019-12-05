微软应用商店下架记事本Notepad，8月份刚上架

8月份微软宣布不再将Windows记事本与系统捆绑，而是将其上架到 Microsoft Store 供用户单独下载，这一变化使得记事本脱离了系统更新周期，可以不再随系统发布新版本而更新，让开发人员灵活地响应用户反馈，并尽快推出新的更新和修复补丁。

但现在微软又决定不在Store中提供记事本。

在近期推出的Windows 10 Insider 19035 的发行说明中，微软表示将不再通过Microsoft Store提供记事本。

Thank you for all the feedback you provided on the Store version of Notepad. At this time, we’ve decided not to roll this out to customers. 感谢您对Store版本记事本提供的所有反馈。目前，我们决定不向用户推出该版本。

公告中可以看出，最新的Windows 10 Insider似乎将从Microsoft Store下架记事本应用，重新将其替换为该内部版本分发的版本。

记事本是 Windows系统中一个最基础的内置工具，但非常简陋，没有什么竞争力，并且一直以来，微软都没有把多少目光聚集在它身上，使得记事本30多年来没有什么变化。但是从去年开始，微软大力改造了这一系统中的老伙计，随之而来的是为其增加了一系列现代化的新功能，包括提升底层性能，改进打开大文件的速度、文本缩放、状态栏改进、支持Unix和Mac换行符、使用Bing搜索，以及更好的utf-8支持等。