Canalys CEO：未来三年中国公司将成AI等五大技术领域世界领导者

市场研究机构Canalys首席执行官史蒂夫·布拉齐（Steve Brazier）预测，在未来三年内，中国公司将成为五个主要技术领域的世界领导者，并指出与美国的贸易纠纷刺激了本地创新。

这位高管认为人工智能、智慧城市、5G、百亿亿次计算和小额信贷是未来发展的关键领域。他指出，有些中国企业可以说已经是其中某些领域的领导者，但“大多数西方人低估了中国在许多技术领域的先进程度”。

中国的创新已经加速，全面的影响在三到四年内就可以被感受到，他说。

例如，华为减少了智能手机和基站中对美国零部件的依赖。

但是他质疑其他国家的公司是否能找到中间立场，或者他们是否会被迫选边。

布拉齐指出，世界正变得越来越不稳定，面临着政治冲突加剧和减轻气候变化的努力日益增多等双重问题。他认为，这意味着“企业领导人必须更具灵活性”，而旧有的确定性不一定会延续下去。

“灵活性和对变化做出反应的能力现在正成为第一大业务需求。他们必须对变化做出反应，并且必须敏捷。”

所有公司，特别是大公司，必须做更多的事情来创建可持续和环保的业务，他说。

Canalys预测，联网设备的数量（涵盖从智能手机到相机再到机器人的所有设备），将从2018年的167亿增加到2023的323亿，几乎翻一番。

这些设备将产生大量数据，布拉齐表示需要使用灾难恢复程序对这些数据进行管理、存储和备份。

AI在2019年成为主流，但他认为押下的重注尚未成功。然而，包括聊天机器人、翻译和语音转文本在内的小举措正在发挥作用。

他建议，使用AI以通过快速提供信息提高生产率，从而增强人类的能力。