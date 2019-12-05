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微软.NET Core 3.1 发布，支持三年的 LTS 版本

2019/12/5 8:49:16来源：开源中国作者：oschina责编：孤城评论：

.NET Core 3.1发布了，这是对两个多月前发布的 .NET Core 3.0 的一小部分修复和完善，其中最重要的是.NET Core 3.1是一个长期支持（LTS）版本，并且官方将会支持三年。

.NET Core 3.1中的更改主要集中在 Blazor 和 Windows Desktop，这是.NET Core 3.0中的两个新增特性，包括对C++/CLI的支持，这已经是开发Windows 的常规需求。

Windows Forms Controls Removal

此版本移除了以下 Windows Forms控件：

  • DataGrid

  • ToolBar

  • ContextMenu

  • Menu

  • MainMenu

  • MenuItem

早在2005年，这些控件就被.NET Framework 2.0中更强大的控件所取代，默认情况下Visual Studio Designer工具箱中都没有提供这些控件，现在官方决定删除这些控件，而只关注新控件。

建议替代方案如下：

微软认为随着进一步完善Windows Forms设计器项目，这些控件与创建现代应用不匹配，并且永远不应该成为Windows Forms .NET Core版本的一部分。这样重大的变化，目标是继续改进Windows Forms，以实现更高的DPI、可访问性和可靠性，并且利于后期更新的进行。

C++/CLI

在Visual Studio 2019 16.4中增加了一个新功能，可以创建可与.NET Core 3.0+一起使用的C++/CLI组件。

该组件添加了几个可以使用的模板：

  • CLR Class Library (.NET Core)

  • CLR Empty Project (.NET Core)

C++/CLI仅支持 Windows平台，开发者需要安装“Desktop development with C++”工作负载和“C++/CLI support”组件，才能使用C++/CLI。

同时，Visual Studio 2019 16.4 也发布了，其中就包含了 .NET Core 3.1更新，这是一起使用 .NET Core 3.1与Visual Studio所必需的更新。对于Visual Studio 2019用户，官方建议直接更新到16.4，而不是单独下载.NET Core 3.1。

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