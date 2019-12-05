Windows效率神器Listary：按两下Ctrl，抵得点过十次鼠标

平时使用Windows时，我们经常进行许多重复的操作，比如找到并打开深藏数层的文件夹、文件或软件。我们的目的是打开这些项目，但在此之前，寻找和定位的步骤往往会占据大量时间，拉低效率。

于是便有了快捷方式，给这些项目创建一个“替身”，方便访问。但奈何桌面空间有限，况且堆放过多快捷方式，又陷入寻找和定位的死循环了。所以“搜索”功能就派上用场了，扎心的是“Windows + S”的体验差强人意，第三方软件反而大放异彩。

本地文件倒还好，总是有数的，而面对无限的网络资源，无意义的重复操作才是效率的敌人。比如搜索，大部分都要到特定的网站，在输入框输入要搜索的内容，回车或点击搜索。像IT之家这种大家都爱逛的网站还则罢了，但购物网站、视频网站、地图网站这类，加载慢、界面又凌乱，想搜个东西挺麻烦的。所以现在几乎所有浏览器地址栏都集成“搜索框”的功能，还可以自定义搜索引擎。

以上两大需求，本地文件检索和网络资源检索，浪费了Windows用户巨量时间，其他还有诸如经常使用的命令行、需要打开的工程文件以及书签等。今天麦子为大家介绍一款软件，名为“Listary”，是一款针对Windows的快速启动器，可以极大地提高上述操作的效率。软件上手需要一点不太高的门槛，熟悉后效率高到飞起。

Listary的主界面就是一个输入框，带有三点菜单的输入框，默认双击Ctrl键即可开启/关闭Listary。

Listary虽然界面和操作逻辑简单，几乎所有功能都是基于简单的输入，但功能只能用强大来形容，被许多用户冠以“最强”的头衔。Listary可以极大地提升文件检索、快速访问、网站搜索、命令行运行等操作的效率，我们来见识一下。

搜索和定位

1、文件搜索

看到一个输入框，非常自然地使人想到搜索功能。

事实上，除了文件，文件夹和软件Listary也支持搜索。

同时，Listary也支持模糊搜索以及拼音搜索，所以你不必非常精确地记住文件名，也可以快速、精准地找到。

还有一点同样值得夸一下，Listary会学习用户的使用习惯，一个文件被搜索的次数越多，则相关搜索中其排名越靠前，算是基础版的智能排序了吧。

搜索到文件不算完，有时候我们并不想打开文件，而是想对文件进行操作，比如Listary搜索到的项目可以直接进行拖拽，这倒没什么。

比较有特色的是，使用Listary搜索到项目后，按一下右方向键，或者鼠标右击，便会出现一个菜单，罗列了对该项目可选的操作。

下面的“快捷菜单”没什么好说的，就是鼠标右击菜单；上面的“动作”提供了一些非常实用的功能。比如“复制（文件夹）路径至剪切板”，可以复制文件（或所在文件夹）的完整路径，“复制/移动到当前目录”就是字面意思，将文件快捷地进行复制或移动。

Listary的强大，有一点便在于其高度可定制性。“动作”中的操作，以及我们后续会提到的许多元素，都可以根据你的习惯进行自定义。

▲Listary选项

这里涉及到“Listary选项”界面，也就是设置。先来讲打开方式，double Ctrl后可以看到Listary输入框右侧有三个小点，光标移动上去会变成“收藏”、“最近”和“命令”三个图标，“命令”中的最后一项“选项”就是啦。

还有另一种更简单的方式，在桌面或文件夹的空白位置，双击鼠标左键或单击滚轮/中键，会出现一个Listary快捷菜单，可以实现和上面相同的功能。

Listary选项中内容非常多，我们不用一点点剖析，涉及到的部分单拎出来看就好了。与上面“动作”相关的选项，就在“动作”选项卡中，我们可以选择启动/取消某一个动作，操作前面的复选框即可，也可以添加或者删除某个动作，以及进行排序，部分动作是需要相应软件支持的。

▲添加动作

说到搜索文件，许多用户会推崇Everything，不过麦子个人认为，两者是两个方向，Everything专精搜索，Listary注重操作。诚然Listary的搜索并不如Everything又快又准，以及没有Everything丰富的高级搜索，但只要电脑没有到行将就木的程度，两者的速度差距并不会对体验造成很大影响，而且Listary操作性更强、更智能。

2、文件定位

文件搜索有许多软件做得不错，但在文件或路径的定位方面，Listary无出其右。

比如在一个文件夹中有好几千个项目，你想要快速定位到某个文件或文件夹，平时要么根据命名排序边拖边找，要么直接右上角检索；而Listary则简单粗暴，只要在文件夹中，什么都不用点，你直接打出来文件名，即可快速定位到文件，中英文都支持。

▲快速定位到“SlideToShutdown.exe”以及IT之家

另外一个场景，你打算保存或下载一个文件，默认的保存位置并不是你想要的，有时候就需要一点时间定位到目标文件夹。有了Listary就不一样了，如果你刚访问过目标文件夹，按快捷键“Ctrl + G”，保存位置会立即切换到目标文件夹；如果同时打开了多个文件夹，也不慌，访问一下目标文件夹，再回到保存文件的窗口，也有相同的效果。

▲保存位置自动切换至目标文件夹

二、关键字

如果说Listary文件搜索做得不错，那“关键字”就是其保持江湖地位的王牌，强大之所在。

先来解释一下，“关键字”可以理解为可自定义的“别名”，Listary识别关键字后，会执行预先设置好的任务，分为“Web”、“目录”、“命令”和“自定义”四种。

1、Web

应用最广的应该是Web关键字，Web关键字中可自定义关键字（可以是中文）、显示名称和URL，其中URL中可以设置占位符“{query}”，可输入参数替代，默认为空。double Ctrl呼出Listary后输入关键字，回车则直接访问URL，这时可以当做快捷书签使用。输入关键字后按空格，则可以输入参数替代占位符，多用于快捷搜索或翻译。

举个例子，麦子自用的IT之家搜索关键字，关键字为“it”，显示名称为“IT之家”，URL中搜索词用“{query}”替换后为：

https://dyn.ithome.com/search/adt_all_{query}_0.html

▲自定义Web关键字

使用时是这样滴，不用提前打开浏览器，不用提前访问网页，搜索结果直接就出来啦。

其他网站如天猫、B站、高德地图同理，设置心仪的关键字、显示名称，先在网站随便搜索一个关键词如“123”，将URL中的“123”替换为“{query}”就完成了，愿意动手的话还可以添加的图标。

关键字支持批量添加，麦子会在文末附上常用网站的Web关键字，大家也可以根据自己的需求，开发出更多的玩法。

2、目录

理解了Web关键字，其他的就可以类比了，目录则是文件夹路径，目录关键字需要设置的项目有关键字、名称和路径，等于给常用文件夹建立了一个书签，输入自定义的关键字可以实现快捷访问。比如你不知道藏了多少层的“外语学习资料”文件夹，设置一个只有你自己知道的关键字，随时访问。

▲自定义目录关键字

将经常访问的文件夹添加到目录关键字，可以节省不少时间，随时随地快速访问。但这并不是最快的，最常访问的文件夹，可以添加到“收藏”中。我们上面提到过，在桌面或文件夹的空白位置，双击鼠标左键或单击滚轮，会出现一个Listary快捷菜单，最上面的便是“收藏”，点击右上角的“添加”更是可以“当场”收藏当前文件夹。

收藏的文件夹可以直接浏览子文件夹，打开文件极其方便。

3、命令 & 自定义

命令指Command，命令关键字中都是一些预设好的指令，仅可自定义关键字。

▲自定义命令关键字

而真正和命令行密切相关的，都在最后的“自定义关键字”中，可自定义的项目非常丰富，关键字、显示名称、描述、工作目录等，最重要的是路径和参数，只要你的需求和想象力够丰富，自定义关键字几乎可以和Web关键字一样，有无限的发挥空间。而且运行命令行时还可以选择“静默操作”，不用打开cmd窗口即可完成操作。

除了最基础的对本机系统的操作，锁定/关机/重启，以及控制面板和powershell等相关的选项，还可以自定义软件的功能。如果你对Everything实在放不下，又嫌每次搜索必须要打开软件窗口，那么我们可以新建一个Everything自定义，路径就填写完整的Everything软件路径，麦子本机是：

C:\Program Files\Everything\Everything.exe

添加参数，用“{query}”替换搜索词：

-s "{query}"

就可以方便快捷地调用Everything进行搜索了。

▲调用Everything进行搜索

三、其他个性化设置

1、当你不想看到Listary

我们已经知道，默认情况下在任何页面中double Ctrl可以呼出主页面，在桌面或文件夹的空白位置，双击鼠标左键或单击滚轮，可以呼出相应菜单，方便虽方便，但我不希望哪都有它，有时会和其他操作冲突，比如一些FPS游戏中Ctrl是蹲，全屏游戏时蹲两下突然就跳回桌面了，只有一个框框和一个闪烁的光标，回去发现角色已经死了，游戏体验何在？

开发者也想到了这个问题，在“Listary选项”中可以设置在哪些场景下禁用Listary，还可以单独设置双击鼠标左键或单击滚轮。在“应用程序设置”选项卡中，可以设置在某个应用程序中是否启用Listary，若要禁用直接取消选中前面的复选框即可。点击引用程序，可以分别设置是否开启双击鼠标左键或单击滚轮的功能。如果想禁用Listary的应用程序不在列表中，只要点击左下角添加，取消选中复选框即可。

▲应用程序设置

此外，在桌面和文件夹的快捷菜单中，也可快捷设置禁用Listary。

2、配置备份与导入

Listary是有付费版本的——Listary Pro，是买断的，一个账户授权可同时激活三台设备，并且支持从目前的5.X版本升级到6.X版本，马家店上几十块钱就能买到。免费版Listary可以使用绝大部分功能，只是在使用自定义关键字等功能时会频繁提示，Pro版更方便。

但Listary存在一大不足，同一账户授权的三台设备无法同步配置，也就是说我们花时间添加的关键字，不能云同步，卸载了Listary，就没了。所以如果你在多台电脑上使用Listary，最方便的同步方式就是手动备份–手动导入。

备份的方式倒也简单，安装版将

C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Listary\UserData

文件夹拷贝下来，替换掉另一台设备的相同文件夹即可，替换前记得先退出Listary，也最好先备份下原有的配置，当后悔药。

如果是便携版（绿色版），则UserData文件夹在根目录下。

Windows高效启动器Top2

今天我们介绍了Listary常用功能的基本玩法，规则简单好上手，并且有无限的可能性，大家可以根据自己的需求或兴趣，实现专属的功能。

总结来讲Listary是Windows阵营中非常优秀的高效启动器，搜文件快捷又智能，定位文件和快速切换访问文件夹也是独步天下，强大的关键字让几乎所有常用功能都可以通过double Ctrl实现，此外还有过滤器、工程文件、历史记录等我们没有谈到的功能，还有很大的可玩空间。

当然，众所周时Windows启动器是分为“键盘党”和“鼠标党”的，我们今天介绍的Listary是“键盘党”代表，没有什么是Ctrl两下解决不了的；鼠标党的同学更偏爱Quicker，没有什么是拖拽一下解决不了的。两者的操作逻辑有很大不同，但并非水火不容，搭配使用反而可以相辅相成、互补短板，有机会也会为大家介绍的。

关注【IT之家】微信公众号，后台回复“Listary”即可获取下载地址。

复制下列文本，可批量添加关键字，当然关键字和名称都是可以自定义的。

it | 之家 | https://dyn.ithome.com/search/adt_all_{query}_0.html lp | 辣品 | https://s.lapin365.com/search?key={query} tm | 天猫 | https://list.tmall.com/search_product.htm?q={query} tb | 淘宝 | https://s.taobao.com/search?q={query} jd | 京东 | https://search.jd.com/Search?keyword={query}&enc=utf-8 gd | 高德 | https://www.amap.com/search?query={query} wb | 微博 | https://s.weibo.com/weibo/{query} zh | 知乎 | https://www.zhihu.com/search?type=content&q={query} bz | 破站 | http://search.bilibili.com/all?keyword={query} yd | 有道 | https://www.youdao.com/w/eng/{query}/#keyfrom=dict2.index

▲批量添加关键字