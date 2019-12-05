音悦台再传倒闭：两月前搬离办公地，有员工被欠薪20万

音悦台又上热搜了，因为疑似“倒闭”。

据多位用户反映，音悦台官网及App出现数据异常，仅首页与部分页面可成功访问，视频无法搜索和播放。除官方微博主账号外，音悦台的一些官方微博账号也已经被卖，有的甚至变成了卖鞋的。

▲音悦台官网视频播放页截图

截至发稿，音悦台尚未做出回应。新浪科技致电音悦台方面，对方未予接听，而其办公地点三里屯SOHO物业则告诉新浪科技，音悦台已在两个月前搬离，但对于新浪科技“音悦台新办公地点在哪里”的追问，对方表示并不知情。

▲音悦台吧截图

这不是音悦台第一次“挂了”。在音悦台吧，前三页都是用户有关音悦台“倒下”与“复活”的讨论，有注册失败的，有下载mv失败的，有App打不开的，有买了专辑没发货的，也有感慨终于能登上了但发现什么都没了的。

贴吧里的用户还在研究怎样找回自己收藏的MV，微博上的用户正进行第N次追债。有“坤音女孩”表示：“倒闭了也得还钱。”

“坤音女孩”即坤音娱乐旗下oner组合的粉丝。作为oner实体专辑的销售平台，音悦台拖欠其专辑销售款项长达一年。坤音娱乐CEO秦周懿催款半年无果，在微博贴出了一纸声明，热搜有了，报道有了，粉丝声讨有了，但距离收到超1000万元的专辑销售款项依然遥遥无期。

被欠钱的不止坤音娱乐，还有音悦台的物流供应商和前员工。一位音悦台前员工向新浪科技透露，音悦台拖欠员工工资，最多可能有十几万甚至二十几万。“很多员工在走仲裁程序，有的已经开庭了，老板娘出庭，各种卖惨。”

一位音悦台的用户曾对新浪科技称，很难理解为什么今天音悦台会走到今天这个地步。但历数音悦台的过往，一切似乎有迹可循。

音悦台诞生于2009年，CEO张斗的女儿喜欢韩国男团Super Junior，网络上MV的画质却很差，他在女儿的抱怨中受到启发，创立了高清MV播放平台：音悦台。

更新快，画质高，韩流正火，音悦台迅速成为日韩音乐粉丝的聚集地，并在上线四年后，成为国内排名第一的MV音乐网站。

这是音悦台崛起的开端，也是日后曲折的伏笔——音悦台站内的海外高清MV多为人工下载二次上传，并无版权。彼时国内在线音视频平台处于野蛮生长的状态，但随着版权政策收紧，音悦台不得不下架大量MV并重新与洽谈合作。

当然，这是后话。此时，先发制人的音悦台摩拳擦掌，将目光投向了粉丝经济。

粉丝众筹、艺人培养、自建商城……音悦台建立起了高清MV内容——音悦V榜粉丝圈层——明星周边售卖——内部造星计划的完整业务链条。只是，艺人孵化过程坎坷，最终搁浅，音乐V榜面临票数争议，被称“黑幕”。

张斗在2016年1月的一条微博中写道：“1万套89秒310万！这就是粉丝，粉丝就是愿意付出情感溢价的消费者！未来，最高级的商业模式就是情感溢价模式！”

但不要忘了，想做粉丝服务平台，粉丝就是根基。“黑幕”事件发生后不久，音乐V榜的公信力和口碑均出现下滑，音悦台积累的粉丝日渐流失。这时，张斗开始拥抱区块链，他的目标是做全球第一个区块链音乐榜单，不过，这项业务最后也不了了之。

▲张斗在2018年优酷秋集上谈打歌节目

起起伏伏，张斗始终对音乐产业心怀期待，但音悦台与优酷联合制作的打歌节目《音乐至上MUSIC ON》的结局是——停滞。音悦台多次转型，步步踩上风口，却未能成功起飞。张斗曾反思，“没有考虑到战略时机尚早，更忽视了音悦台在人员能力和管理能力上的缺失。”

而音悦台屡屡试错时，在线音视频市场在变，用户习惯也在变。在线音乐平台可以满足用户对MV观看的需求，更力求个性化、社交；视频平台保证品类多元，也在走自制和精细化运营路线，尤其是以偶像选秀为中心的一系列探索。

不能忽视的还有用户习惯。直播平台、短视频等登上舞台，瓜分走了普通用户越来越碎片化的时间。音悦台失去了核心竞争力，也不具备差异化优势，缺乏原创内容更是难以弥补的战略缺失。

于是，只能强撑着苦苦经营。

从2009年到2019年，音悦台走过了整整十年。这十年是在线音视频平台洗牌的十年，也是流量集中崛起再去中心化的十年。一位音悦台用户写道：“音悦台也成为了时代的眼泪，谢谢你，给了我永远的回忆。”

音悦台的十年一梦，现在，梦醒时分。