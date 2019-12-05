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PC党的胜利：《光环：士官长合集》成Steam最受欢迎游戏之一

2019/12/5 11:34:01来源：爱活网作者：penylo责编：远洋评论：

原本Xbox平台独占的《光环》系列，昨日以《光环士官长合集》的形式正式登陆Steam，这是《光环》系列在10多年前登陆Xbox 360之后，全面登陆PC平台。同时也意味着微软Xbox Play Anywhere计划正在产生更广泛的影响。嗯，等等党的胜利。

其中，根据合集中的《光环：致远星》Steam首日在线统计，游戏当日运行人数超过16.1万人，使其进入Steam最受欢迎游戏排行榜第四，而排在其前面的游戏有PUBG、CS:GO、命运2。

《光环》系列从Xbox 360平台开始就建立起了不可动摇的地位，10多年后再次登陆PC能产生这样的效应可见玩家热情未减。而事实上早在2007年微软就曾经尝试将《光环2》引入Windows Vista系统，但由于当时糟糕的Windows Live在线服务而很快不了了之。

有意思的是，士官长的虚拟助理，A级战略人工智能Cortana也被微软工程师沿用至Windows 10系统中，可见微软内部对《光环》系列的钟爱程度。

你好，我是小娜….

这次《光环士官长合集》将会包含历年来6款游戏，其中前面提到的《光环：致远星》为合集中的首发作品，接下来的游戏将会按照游戏发布时间依次放出。

重点是整套《光环士官长合集》Steam定价仅为116元，在动辄300、400元的3A大作面前显得尤为良心。虽然不可避免有冷饭嫌疑，但讲道理，还真香。

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关键词：光环

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