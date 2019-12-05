蔚来的第三款新车，谍照首次曝光后的猜想

12月5日，一张蔚来新车谍照在网上曝光。从照片上看，新车的后半部分采用了溜背造型，与蔚来的前两款车ES8、ES6有很大区别。

由此看来，蔚来的第三款新车采用Coupe造型设计，如果是这样的话，新车将定位在更年轻化、更运动的豪华中型SUV市场。据从接近蔚来的相关人士处了解到，这款全新SUV在溜背造型的前提下保证了非常好内部空间。不过，据极客公园（ID：geekpark）了解，该车的造型设计依旧会与ES8、ES6一脉相承，前脸布局相差并不大。这款新车将于12月28日NIO DAY正式亮相。

▲蔚来新车谍照，溜背造型瞩目|网络

很明显，从相似的溜背造型上来看，蔚来在运动款车型上的目标竞争对手是即将上市的特斯拉Model Y。Model Y的量产可能比预期提前一个季度，即2020年第一季度可开启交付。另外，Model Y很可能在中国同时进行生产交付，加上即将开始交付的国产特斯拉Model 3，特斯拉在中国已经开启了攻势，对于属于同一价位的蔚来ES6，虽然定位略有差异，但特斯拉Model Y毫无疑问是其最强劲的竞争对手之一。

▲特斯拉Model Y纯电动SUV |官方网站

而蔚来这款溜背造型的第三款车，也许更是直面Model Y与Mustang Mach-E这样类似的运动型SUV竞争的一款重要车型。作为一个运动型SUV，蔚来究竟会是像Model Y一样推出一个可选更亲民的单电机版本的运动SUV车型，还是会带来一个更狂野的运动性能怪兽向上突破，我们拭目以待。