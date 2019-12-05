超级复盘：搜索巨头谷歌缔造者的23年起起落落

北京时间12月5日消息，没有两位科技行业高管像谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin)这样如此神秘而又私密。

布林和佩奇

20多年前，还是斯坦福大学研究生的他们创办了谷歌。但是，自从他们把谷歌重组为Alphabet，让桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)掌管瘦身后的谷歌后，他们在过去五年左右时间内几乎杳无音信。

然而就在昨天，佩奇和布林宣布了爆炸性消息：他们将把Alphabet的管理权交给谷歌CEO皮查伊，实际上永远退出了管理层。这个消息听起来很令人震惊，但其实不可避免，两人似乎已经有一段时间没有深入参与公司的日常管理了。现在完全是皮查伊的表演时间。不过需要指出的是，佩奇和布林会保留控股股份和董事席位，并计划定期与皮查伊沟通。

对于这两位最神秘的科技界高管来说，这是一个合适的告别时刻，他们选择离开的时间正值Alphabet市值逼近1万亿美元之际。但是对于谷歌来说，这又是一个令人不安的时刻。自从佩奇和布林在2015年夏天首次削减管理职责以来，这家搜索巨头已经面临来自员工、媒体机构、维权人士、监管部门以及国会议员日益严格的审视。许多争议都是佩奇和布林时代的产物，要么是因为两人未能预料到谷歌可能会造成伤害的方式，要么就是因为他们清楚地将公司引向了一个无视标准企业道德的方向上。

在这一背景下，有必要回顾一下两人职业生涯中的重要时刻，他们采取的行动不仅对科技行业，还对互联网和社会本身产生了重大影响。佩奇和布林所打造的产品和服务很可能会延续到未来数十年，了解两人的起起落落将有助于外界明白这家公司未来的走向。

以下按时间线的方式梳理谷歌创始人从崛起到退休的历程：

1996年8月：佩奇和布林在斯坦福推出谷歌搜索前身

1995年，两人在斯坦福大学相遇，当时他们都是计算机科学系的研究生。谷歌的点子源于佩奇的一个愿景：万维网搜索引擎对于链接的排序应该基于它们被其他网页的链接频率。在布林的帮助下，这个点子成为了谷歌搜索的基础算法PageRank。1996年，他们的搜索产品在斯坦福大学校园网络中上线。

1996年：布林的简历中隐藏未来目标

布林1996年的简历

现在，从斯坦福网络档案中依旧能够找到布林在1996年的简历。在创办谷歌前，他当时从事的项目包括一个电影评级平台、一个将艺术论文转换为HTML文件的代码转换工具。仔细观察，布林在网页源代码中直白的概述了自己未来的目标：一间大办公室、丰厚的薪酬、很少的工作。在从谷歌联席总裁转而负责公司的试验性部门后，他很可能在谷歌的最后几年享受了这种生活方式。

1998年：两人在斯坦福论文中批评广告支撑的搜索引擎

谷歌在1998年使用的Logo

尽管谷歌现在是全球网络广告市场最强大的力量之一，但是佩奇和布林一开始并不想把他们的搜索引擎原型产品变成一个广告销售机器。两人在斯坦福读书时曾写过一篇题为“大型超文本网络搜索引擎解析”的论文，阐述了为何搜索引擎不应该偏袒花更多钱索要更优搜索位置的实体。

1999年：佩奇和布林试图以100万美元卖掉谷歌

尽管佩奇和布林在1998年正式成立了谷歌，但是他们当时并未意识到搜索引擎的潜力，尝试卖掉谷歌。1999年，两人曾试图以100万美元卖给互联网公司Excite，价格还可以砍到75万美元，但是Excite CEO乔治·贝尔(George Bell)仍然没有接受。现在，谷歌的市值接近9130亿美元。

2000年：“不作恶”成为谷歌主要企业价值观

“不作恶”(don’t be evil)这个口号的出处仍存在争议，但是不管怎么样，佩奇和布林在2000年左右同意将它作为官方企业价值观。随后，谷歌在S-1上市招股书中将它列为了正式公司座右铭。“我们将践行‘不作恶’的原则，维系用户对我们的信任，不会为搜索结果接受付款。”佩奇当时这么写道。

2001年8月：佩奇将CEO让给施密特迎来“成人监护”

在正式创办谷歌，并在1998年把它推向市场后，佩奇和布林管理的是一家企业史上增长最快的公司之一。对于两位辍学的研究生来说，这个担子太重了。尤其是在2001年7月，佩奇曾高调尝试炒掉所有谷歌项目经理，但最终在舆论对其领导力的声讨中撤销了这一决定。最终，佩奇和布林在投资者的要求下，任命网络系统公司Novell前CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)为公司CEO。佩奇曾在2001年电视采访中将此举描述为“成人监护”。

2002年：雅虎曾想以30亿美元收购谷歌被佩奇和布林拒绝

2002年，当时还是互联网巨头的雅虎看上了谷歌快速发展的搜索业务，愿意以30亿美元的高价买下谷歌，但是佩奇和佩奇并不打算卖。时任雅虎CEO的的特里·塞梅尔(Terry Semel)回忆道，考虑到谷歌当时的收入不怎么样，这个报价太高了。

2004年8月：谷歌以270亿美元估值上市两人创造超级投票权股票

谷歌上市

就在施密特担任谷歌CEO几年后，谷歌不仅迅速跻身科技行业上层梯队，也成为整个美国商界的佼佼者。2004年8月，谷歌申请IPO，融资17亿美元，估值为270亿美元。值得注意的是，佩奇和布林决定创造一种具有超级投票权的B类股，只有他们两人、施密特以及少数高管能够获得。B类股的投票权是A类股的10倍，使得佩奇和布林能够掌控50%以上的投票权，从而永远控制公司。这种局面即便在两人在周二宣布退出管理层后依旧奏效。

2005年8月：佩奇以5000万美元收购Android未告知施密特

佩奇最具预见性的一个商业考量就是移动计算的兴起，他迅速在2005年夏天以5000万美元价格买下了一个名为Android的小型创业公司。他当时在时任CEO施密特并不知情的情况下完整了这笔收购，因为佩奇坚信Android联合创始人安迪·鲁宾(Andy Rubin)能够帮助公司进入移动系统市场。如今，Androidy已经成为了世界上最受欢迎的移动操作系统。

2006年10月：沃西基说服佩奇和布林收购YouTube

苏珊·沃西基(Susan Wojcicki)是谷歌的16号员工，她的车库正是谷歌的创办地。这意味着她常常会赢得佩奇和布林的信任，但是在斥资16.5亿美元收购视频网站YouTube上，她费了一番周折才说服佩奇和布林。

2008年9月：谷歌发布Chrome浏览器得感谢皮查伊

佩奇和布林从火狐招募了一批开发者。在超级明星级产品经理皮查伊的建议下，谷歌开始开发一款更好的浏览器，最终成品就是Chrome。Chrome对于浏览器市场的主导是皮查伊最著名的商业成功案例之一，这也帮助他在几年后从产品负责人晋升为CEO。

2011年1月：佩奇重新成为CEO施密特任执行董事长

佩奇

在担任谷歌CEO十年后，施密特通过一条俏皮推文结束了他在谷歌的任职：“谷歌不再需要日常成人监护”。作为谷歌当时史上的最大管理层重组，佩奇重新担任CEO，施密特以执行董事长身份担任顾问。三人保留了控制公司发展方向的超级投票权股票，但是管理层调整预示着谷歌的重大转变。

2012年6月：布林以高空跳伞的方式展示谷歌眼镜

布林发布谷歌眼镜

布林拥有谷歌联合创始人的头衔，主要负责新产品的探索。他在发布谷歌眼镜时采用的方式将永远被人铭记。在2012年的Google I/O开发者大会上，未来似乎从天而降。谷歌找来了一个跳伞队，从旧金山上空的飞机上跳下，并利用谷歌眼镜直播全程。这是自iPhone发布以来最令人印象深刻的技术演示。

2012年：佩奇声带瘫痪

在2012年的大部分时间里，佩奇一直保持沉默。次年，佩奇在Google+博文中披露自己遭遇了声带瘫痪。这个麻烦影响了佩奇人生中的多个时刻，但是在他重掌谷歌后的那一年尤其严重，并因此错过了2012年的Google I/O大会。

2013年5月：佩奇讨论“谷歌岛屿”愿景

佩奇最为高调的谈话之一，也是最后几次公开演讲活动之一是在2013年5月的Google I/O开发者大会上。当时，身穿黑色夹克和鲜红T恤的他详细阐述了“谷歌岛屿”(Google Island)愿景，也就是技术的进步不会受到监管要求、伦理道德等愚蠢担忧的阻碍。

2013年9月：谷歌创办Calico延长人类寿命

在成立了Google X部门，发布了谷歌眼镜、自动驾驶汽车项目后，谷歌把注意力放到了科学上。谷歌通过风投部门创建了Calico，一家实际上旨在治愈死亡的公司。这再次表明，佩奇执掌的谷歌愿意投入大量资金来解决远超公司业务以外的问题。不过，Calico目前尚未有重大成果发布。

2014年：布林婚外情曝光

2014年初，布林与谷歌眼镜团队员工的婚外情报道让他的名声扫地。当时，布林的妻子是苏珊·沃西基的妹妹安妮·沃斯基(Anne Wojcicki)，后者也是基因组公司23andMe的创始人兼CEO。布林的情妇是谷歌眼镜营销经理阿曼达·罗森博格(Amanda Rosenberg)，而后者还与时任Android副总裁的雨果·巴拉(Hugo Barra)公开约会。随后，布林与安妮离婚。佩奇据称因为这件事有一段时间不与布林说话。

2014年10月：鲁宾离职但佩奇选择隐瞒不端性行为

在布林婚外情被曝光的同时，谷歌还在处理另外一桩不端性行为事件，这件更严重。2014年10月，谷歌宣布Android联合创始人鲁宾将从谷歌离职。根据谷歌当时发布的新闻稿，这是一次友好分手。但实际上，鲁宾是因为被女员工指控他实施了不端性行为后被驱逐出了公司。鲁宾在离职时还拿走了9000万美元的离职金和1.5亿美元股票。这些一直没有公开，直到《纽约时报》在2018年10月的报道。

2015年8月：谷歌重组为Alphabet

Alphabet

到2015年夏天时，谷歌和四年前佩奇重新执掌公司时已经发生了很大变化，已经推出了自动驾驶汽车、可穿戴技术、Nexus智能机以及其他许多产品，并探索人工智能、云计算、量子计算以及光纤网络。鉴于公司的复杂性，佩奇和布林决定为公司瘦身，成立控股公司Alphabet。佩奇和布林也退出了谷歌的日常运营，把大权交给了皮查伊，他们分别担任Alphabet CEO和总裁。

2016年：佩奇消失后投资“飞行汽车”

在将谷歌大权交给皮查伊，自己担任Alphabet CEO后，佩奇似乎就从地球上消失了。他依旧会定期出席公司全体员工大会，被看到与布林在谷歌园区的多个地方闲逛。但是再也没有出席电话会议、会见媒体或者参加产品活动。他的最新消息是投资“飞行汽车”，更准确的说是“电动垂直起降飞行器”(eVTOL)。现在，佩奇以投资者和顾问的身份加入到了多家创业公司的发展中，专注于将空中电动汽车推向市场。

2017年1月：布林罕见公开亮相抗议特朗普移民禁令

和佩奇一样，布林也过上了某种隐居生活。自从卸任谷歌职位，担任Alphabet总裁以后，你就很难听到他的信息，不知道他在忙什么。据称他在开发一个大型“空中游艇”，能够为人道主义任务运送物资，并在去年加入了其他科技领袖的阵营表达对于AI快速发展的担忧。不过在2017年1月，他在洛杉矶国际机场公开亮相抗议美国总统特朗普的移民禁令。自那之后，布林再也没有就支持政治议题公开亮相过。

2018年9月：特朗普当选后，佩奇和布林在员工大会上的演讲曝光

佩奇和布林

尽管佩奇和布林从2015年开始减少了公开亮相的次数，但是他们据称在谷歌每周举行的TGIY员工大会上相当活跃。保守派新闻网站Breitbart曝光的视频显示，在特朗普在2016年赢得大选后，布林对员工表示：“这里的大多数人都感到伤心和难过，这是一次极具攻击性的选举，冲击了我们许多人的价值观。”这可能是谷歌两位创始人的最后一次公开亮相。本月稍早时候，皮查伊宣布，由于内容泄露，谷歌将削减每周全体员工大会的次数。

2019年12月：佩奇和布林卸任Alphabet CEO、总裁

佩奇在周二宣布，他将不再担任Alphabet CEO，将这一职位交给谷歌CEO皮查伊。同时，布林也宣布卸任Alphabet总裁一职，不再设总裁职位。