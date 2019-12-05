微软Windows 10免费实用工具集PowerToys 0.14.0发布

微软发布了 PowerToys 0.14.0 版本，更新内容如下：

FancyZones

Changes：

删除了旧版编辑器（以及用于在旧版和新版编辑器之间进行选择的设置选项）

添加了 FancyZones 设置，用于禁用用户定义的应用程序列表

编辑器打开时高亮当前活动布局

为编辑器快捷方式显示正确的键盘键（由于 WebView 控件的某些限制）

Bug fixes：

修复了窃取数字键的 FancyZones 错误（大多数情况是在拖动 Chrome 标签页时发生）

修复了 FancyZones 编辑器中的 DPI 缩放错误，该错误导致将区域放置在屏幕上的错误位置

修复了阻止多个应用程序与 FancyZones 一起使用的错误（在某些情况下，例如远程应用程序可能无法使用）

PowerRename

Changes：

对话框的大小可以调整（在具有不同缩放百分比的屏幕之间移动对话框时，仍需要处理 DPI 更改）

添加设置，以恢复搜索并替换上一次运行的标志值

添加，设置以启用自动完成和自动建议

Bug fixes：

改进 RegEx 替换结果

修复了如果父文件夹也被重命名时，阻止重命名子文件夹项的错误

Other bug fixes

修复了运行程序中导致托盘图标不出现的错误

次要的 UI 会调整“设置”外观（图标的位置和边距、模块的描述文本以及文档链接的位置和边距）

修复了 ShortcutGuide 中的崩溃

更新说明：https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.14.0

PowerToys 是微软开发者开发的免费实用工具集，可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。其最早出现在 Windows 95 中，但并不受微软官方支持，对其测试也不够彻底。到了 Windows XP 时代，所有进入 Windows 的应用都需要进行安全审查，于是 PowerToys 便消失了。

今年 5 月微软宣布以官方名义重启该项目，微软表示，此次重启对 PowerToys 的研发，将会提供一些提高效率的实用程序，并且可以通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。