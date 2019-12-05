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微软Windows 10免费实用工具集PowerToys 0.14.0发布

2019/12/5 14:40:29来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

微软发布了 PowerToys 0.14.0 版本，更新内容如下：

FancyZones

Changes：

  • 删除了旧版编辑器（以及用于在旧版和新版编辑器之间进行选择的设置选项）

  • 添加了 FancyZones 设置，用于禁用用户定义的应用程序列表

  • 编辑器打开时高亮当前活动布局

  • 为编辑器快捷方式显示正确的键盘键（由于 WebView 控件的某些限制）

Bug fixes：

  • 修复了窃取数字键的 FancyZones 错误（大多数情况是在拖动 Chrome 标签页时发生）

  • 修复了 FancyZones 编辑器中的 DPI 缩放错误，该错误导致将区域放置在屏幕上的错误位置

  • 修复了阻止多个应用程序与 FancyZones 一起使用的错误（在某些情况下，例如远程应用程序可能无法使用）

PowerRename

Changes：

  • 对话框的大小可以调整（在具有不同缩放百分比的屏幕之间移动对话框时，仍需要处理 DPI 更改）

  • 添加设置，以恢复搜索并替换上一次运行的标志值

  • 添加，设置以启用自动完成和自动建议

Bug fixes：

  • 改进 RegEx 替换结果

  • 修复了如果父文件夹也被重命名时，阻止重命名子文件夹项的错误

Other bug fixes

  • 修复了运行程序中导致托盘图标不出现的错误

  • 次要的 UI 会调整“设置”外观（图标的位置和边距、模块的描述文本以及文档链接的位置和边距）

  • 修复了 ShortcutGuide 中的崩溃

更新说明：https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/v0.14.0

PowerToys 是微软开发者开发的免费实用工具集，可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。其最早出现在 Windows 95 中，但并不受微软官方支持，对其测试也不够彻底。到了 Windows XP 时代，所有进入 Windows 的应用都需要进行安全审查，于是 PowerToys 便消失了。

今年 5 月微软宣布以官方名义重启该项目，微软表示，此次重启对 PowerToys 的研发，将会提供一些提高效率的实用程序，并且可以通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

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关键词：PowerToysWindows 10

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