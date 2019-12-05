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特斯拉：将为Roadster跑车车主提供“专属渠道”服务

2019/12/5 14:48:37来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间5日消息，特斯拉最近一周一直在接洽其最早的客户——Roadster跑车车主，承认为他们的汽车提供的服务并不理想，并承诺为他们提供一个新的“专属渠道”，包括专属的服务顾问、技术人员和维修中心。

根据多位Roadster车主收到的电邮通知，特斯拉汽车业务总裁Jerome Guillen写道：“我们感谢您对特斯拉一贯和开拓性的支持。我们意识到，我们需要改进Roadster的服务。”他还邀请Roadster车主用他们的旧车抵价购买新款特斯拉电动汽车，或者用于购买下一代Roadster跑车。

随着特斯拉规模的扩大，服务可以成为其更大的潜在收入和利润中心。但目前尚不清楚服务是否会很快成为该公司的卖点。在第二季度的盈利发布会上，特斯拉CEO马斯克承认面临艰巨任务。他说：“显然，如果我们每年将车队规模翻一番，管理服务将非常困难。”

此前有报道称，很多购买特斯拉首款车型Roadster的电动汽车爱好者，在该公司2012年开始专注于Model S之后，就感觉在服务方面被忽视了。

最初的特斯拉Roadster跑车是在2008年至2012年期间生产并交付的，这意味着这款车在今天已经有7到11年的历史了。由于美国汽车的平均使用年限约为12年，大多数汽车制造商致力于确保他们的汽车在12年或更长时间内都能很容易得到维修。

但据特斯拉的员工和前员工称，该公司已不再为其原有的Roadster跑车制造备件，也不会让司机通过其他特斯拉客户可以依赖的相同应用程序来预订售后服务。

特斯拉CEO马斯克经常说，电动汽车比内燃机汽车需要更少的维护，指需要每年维护和经常更换的项目，如机油、机油滤清器、发动机空气滤清器、变速器油、火花塞等，这对于电动汽车来说是一个巨大的潜在卖点。

但电动汽车车主也可能有独特的维修需求，例如平顺控制和轮胎等售后产品可能需要频繁的服务或更换，这是因为电动汽车更高的制动重量和加速度。

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关键词：特斯拉

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