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火狐Firefox 71浏览器正式版新增画中画支持

2019/12/5 14:53:31来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Firefox 71 现已正式发布。该版本添加了许多新的开发人员工具功能，其中包括 Web 套接字消息检查器，控制台多行编辑器模式，登录事件以及网络面板全文搜索。同时还添加了许多重要的新Web平台功能，例如CSS子网格，列跨度，Promise.allSettled 和 Media Session API。

Firefox 71 版本的更新内容如下：

新功能

对集成的密码管理器Lockwise的改进

  • Firefox现在可以识别子域，并将通过Lockwise自动填充域登录信息

  • 使用屏幕阅读器的用户现在可以使用Firefox Monitor的集成违规警

有关实际使用的增强跟踪保护的更多信息

  • Firefox阻止加密矿工时的通知

  • 通过单击地址栏防护栏，可以访问保护面板中被阻止的跟踪器的运行记录

以及画中画（PIP）功能：允许将视频包含在一个单独的小窗口中，无论您用户从标签到标签还是在Firefox浏览器之外切换，仍可以观看。

Fixed

Changed

Enterprise

  • 新的信息亭模式功能，可为面向客户的显示器提供最大的屏幕空间

Developer

增加了对开发人员的支持，包括：

  • DevTools 的“网络”面板现在可以 检查WebSocket消息 并自动格式化各种框架格式

  • Console 的新多行编辑器模式提供了类似于IDE的体验，可方便地在较长的代码段上进行迭代

  • 网络面板的新资源阻止功能可以模拟跟踪保护，安全性，服务中断和不良连接的影响，以进行更可靠的测试

  • 在美国，DevTools 的“新增功能”面板中的每个版本都可以找到更多功能和改进

      ......

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关键词：火狐Firefox

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