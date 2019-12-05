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Ubuntu Pro特别版发布，技术支持长达10年

2019/12/5 15:01:10来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

Canonical 昨天宣布为亚马逊提供用于 Amazon Web Services (AWS) 的 Ubuntu Pro 镜像。这个新镜像可通过 AWS Marketplace 获取，涵盖 Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS 和 18.04 LTS 版本，企业只需在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上选择并运行映像即可使用。由于 Ubuntu Pro 是面向云的产品，因此它会在 Ubuntu 的基础上提供针对云领域企业部署的额外功能。

Ubuntu Pro 的主要特性如下：

  • 提供十年的软件包更新和安全维护

  • Kernel Livepatch，无需重启即可应用内核安全更新，从而能保证安装连续的安全补丁，以及拥有更长的正常运行时间和更高的可用性

  • 使用定制的 FIPS 和通用的 EAL 兼容组件，用于 FedRAMP, PCI, HIPAA 和 ISO 等合规制度下的环境

  • Ubuntu 基础设施和应用程序仓库的补丁程序覆盖了数百个开源项目，包括 Apache Kafka, MongoDB, Node.js, RabbitMQ 和 Redis 等。

  • 集成 AWS 的安全和合规性功能，其中包括 AWS Security Hub 和 AWS CloudTrail 等（2020 年第一季度可使用）

另外，AWS 上的 Ubuntu Pro 收费约为 0.229美元/小时，不过因实例类型而异。

最后要注意的是，十年的维护时间并非适用于任意一个版本。仅有 Ubuntu 18.04 LTS 的维护时间为 10 年，14.04 LTS 和 16.04 LTS 为 8 年。此外，Ubuntu 18.04 LTS 的认证正在进行中，将于 2020 年第一季度提供。经过认证的组件和内核实时补丁不适用于 Ubuntu 14.04 LTS。

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关键词：Ubuntu乌班图Linux

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