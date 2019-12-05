索尼Xperia 1/5推送Android 10更新：目前仅限美国及欧洲地区

IT之家12月5日消息 据PhoneArena消息，索尼现已为Xperia 1和Xperia 5推送Android 10更新，目前仅限美国及欧洲地区，之后将陆续向全球其他地区推送系统更新。

索尼Xperia 1手机采用了一块6.5英寸的Cinema Wide 4K HDR OLED显示器，是世界首创4K OLED屏幕智能手机。搭载Bravia A9系列的技术，以及X1 for mobile引擎，可以检测屏幕上的显示内容，分区调整亮度、对比、动态范围等参数。

配置方面，搭载骁龙855处理器，配备6GB内存、128GB存储。该机采用侧面指纹识别设计。该机搭载后置三摄像头，均为1200万像素，其中包括一个26mm广角镜头（支持光学防抖）、一个52mm长焦镜头（支持光学防抖）、一个16mm超广角镜头。其他方面，该机配备3300mAh电池，支持杜比Dolby Atmos立体声，支持HiRes音效，支持PD3.0快充。

索尼Xperia 5采用三镜头相机系统结合BIONZ XTM for mobile技术，配备约1200万像素传感器和SteadyShotTM光学防抖功能。用户可以在16mm（f2.4）超广角镜头、26 mm（F1.6）标准镜头和52 mm（f2.4）远摄镜头之间自由切换（等效35mm），适用不同的拍摄场景和需求。此外，还具有眼部对焦、10张/秒（AF/AE跟踪）的高速连拍等功能。

硬件方面，索尼Xperia 5配备了高通骁龙855处理器，内存为6GB，存储空间为128GB。屏幕方面，索尼Xperia 5采用了21:9、2520×1080分辨率的6.1英寸HDR OLED显示屏。