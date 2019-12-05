拼多多：没有将直播作为独立业务推出的规划

网易科技讯12月5日消息，近日有媒体报道因为发现拼多多在百亿补贴频道内测试了一次直播活动，认为拼多多“进军直播业务”。拼多多相关业务负责人对此表示，“直播和火车票仅是响应B端和C端需求所增加的两个服务插件。”

该相关业务负责人表示，媒体所报道的“直播位于百亿补贴频道入口”，其实是平台用于测试新业务时的通用流量推荐位，非媒体所报道的固定独立入口。在其他电商和直播平台大力推行“直播业务”时，有商家希望在拼多多平台进行“复用”，为协助商家探索更丰富的私域流量运营方式，平台临时进行了直播插件的上线测试，自身并未打算推出中心化入口的“直播频道”，更没有将其作为独立业务推出的规划。

此外，媒体报道拼多多在“首页—充值中心”推出购买火车票服务，对此拼多多相关业务负责人表示，此服务插件已上线两个月左右，近日确实为新用户赠送了两张5元无门槛优惠券。“火车票购买”与景区门票等虚拟商品类似，系平台在app场景中发现用户有这样的消费需求，因此增加一个服务插件，平台并未打算作为正式独立业务推出。

拼多多上述业务负责人还表示，虽然外界对平台已经推出和即将推出的各类服务插件有诸多善意解读，但作为一家新消费电商平台，拼多多并不打算克隆和重复已有的商业场景与模式，而是希望满足消费者的内生性多样需求，利用分布式人工智能技术，与商家一同为消费者创造“多实惠、多乐趣”的新购物体验。