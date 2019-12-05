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三星S10 Lite、Note 10 Lite获蓝牙SIG认证

2019/12/5 17:25:14来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月5日消息 三星Galaxy Note 10 Lite和三星Galaxy S10 Lite今日获蓝牙SIG认证。

根据之前的爆料，三星Galaxy S10 Lite手机正面采用了中置打孔屏的设计，边框看起来都比较窄。手机后部配备了四个摄像头位于手机的左上角，右侧具有一颗潜望式摄像头。

Geekbench网站信息显示，三星Galaxy S10 Lite手机型号为“SM-G770F”，单核跑分达到742分，多核跑分达到2604分；确认搭载高通骁龙855处理器，8G内存和安卓10操作系统。此外，此前也有消息透露这款手机的电池容量为4370mAh。

三星Galaxy Note 10 Lite手机将采用方形摄像模组，91mobiles称将具有三个摄像头；底部具有3.5毫米的耳机插孔、S Pen和扬声器。

硬件方面，三星Galaxy Note 10 Lite的显示屏尺寸在6.5英寸至6.7英寸之间。手机的尺寸约为163.9 x 76 x 8.6mm。不久前，这款智能手机出现在Geekbench上，具有Exynos 9810芯片组，6GB RAM和Android 10操作系统。

另外有消息称三星Galaxy A91和三星Galaxy S10 Lite可能是同一款手机，而三星Galaxy Note 10 Lite可能与三星Galaxy A81是同一款手机。

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关键词：三星Galaxy Note 10

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