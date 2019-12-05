花呗甭想不还，支付宝回应App故障：机房网络出现短暂抖动，已恢复

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IT之家12月5日消息 据大量网友反馈，支付宝今天下午出现故障，部分地区、用户无法正常登录。具体表现为已登录状态突然跳回原登录界面。验证码登录时收验证码速度特别慢，淘宝快捷登录失效。另外用户购物等出现无法支付和转账等操作。
刚刚支付宝微博回应称，“刚刚，支付宝的机房网络出现了短暂抖动，影响了部分用户的使用体验。一切已经恢复正常，大家的资金和信息安全不会受到影响哈。”
另外大家关于10号的支付宝花呗账单存在的一些大胆的想法可以收起来了。
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