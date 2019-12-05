俞渝指责凤凰网高级副总裁缺乏职业判断，后者回应称采访不是站队

蓝鲸TMT频道 12月5日讯，日前，当当网董事长兼CEO俞渝发布致凤凰网高级副总裁刘春的公开信称，刘春于12月1日请李国庆去凤凰会客厅，用拆烂污的话题再次送他上热搜太过分。同时，俞渝一并晒出了李国庆的梅毒阳性化验单及疑似其同性恋友人的声讨信。

对此，刘春在其个人微博回应称：“你没跟我讲过择偶标准？提醒一下，一次是五六个人的小聚会，一次是某炮儿子的婚礼上。我不能访谈李国庆？采访就是站队？你说的这些事哪一件我帮他辩解过？善意提醒你，夫妻一场，好合好散，别让别人笑话。”

自李国庆与俞渝公开对撕后，围绕在这对夫妇之间的矛盾便备受关注。早在今年10月10日，李国庆在一则访谈节目中谈及“被妻子逼宫”而怒摔水杯，此后引发了这对夫妻的隔空骂战。

10月23日深夜，俞渝在李国庆一条表明自己“净身出户”的朋友圈下方做出多条回应，除了反击李国庆所谓的“净身出户”，称他拿走1.3亿现金，同时指出李国庆不顾家、私生活混乱、公司经营不力等问题，直指李国庆“不讲事实、讲故事”，“说书、卖惨、博眼球”。

当晚李国庆便在微博回应称，7月底已经向法院递交诉状和俞渝离婚，10月17日双方收到法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。此后，李国庆于24日凌晨及深夜两次发微博，针对俞渝的控诉逐条回应，并称“等着收律师函吧。”

11月29日，李国庆与俞渝的离婚案在北京开庭，李国庆在开庭前现身并接受媒体采访，俞渝则并未出庭。李国庆表示，本次开庭他的诉求是离婚以及平分股权。李国庆称，初审不会有明确判决结果，目前还不放弃与俞渝的和解。

12月1日，李国庆在凤凰财经论高峰论坛的特别环节“凰家会客厅”中与刘春进行对话，在被问到择偶标准时，李国庆回答称：“再也不找商人了，我要找傻白甜，因为我自己也是傻白甜，而且未来我还要干一番事业的。”

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