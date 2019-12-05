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Python Django框架3.0发布，开始支持异步功能

2019/12/5 19:57:18来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Django 3.0 发布了，此版本带来了一些新特性，其中最值得关注的应当是其开始支持异步功能。

此前我们报导过，有草案提出要让 Django 支持异步。聚集于 HTTP 中间件视图和 ORM，开发者要在 Django 中添加异步支持，同时维护对同步 Python 的支持，并且将完全向后兼容。

该设想最终会替换掉 Django 中的大多数阻塞部分，包括 Session、Auth、ORM 与 Handlers 等，使其原生支持异步。而同步 API 将继续存在并得到完全支持，其中一些最终将转变为原生异步代码的同步包装器。

ASGI 模式将 Django 作为原生异步应用程序运行，原有的 WSGI 模式将围绕每个 Django 调用运行单个事件循环，以使异步处理层与同步服务器兼容。

在这个改造的过程中，每个特性都会经历以下三个实现阶段：

  • Sync-only，只支持同步，也就是当前的情况

  • Sync-native，原生同步，同时带有异步封装器

  • Async-native，原生异步，同时带同步封装器

Django 3.0 开始提供运行 ASGI 应用支持，让 Django 逐渐具备异步功能。做了这一改动后，Django 现在会感知到异步事件循环，并将阻止从异步上下文调用标记为“异步不安全”的代码（例如 ORM 操作），如果开发者之前使用的是异步代码，则可能会触发。如果看到 SynchronousOnlyOperation 错误，可以仔细检查代码并将数据库操作移到同步子线程中。

其它方面，Django 现在支持 MariaDB 10.1 及更高版本；新的 ExclusionConstraint 类可以在 PostgreSQL 上添加排除约束；输出 BooleanField 的表达式现在可以直接在 QuerySet 过滤器中使用，而无需先注解然后对注解进行过滤；自定义枚举类型 TextChoices、IntegerChoices 和 Choices 现在可用作定义 Field.choices 的方法。

此外还有一些小改动，详情查看更新说明：

需要注意的是，Django 3.0 支持 Python 3.6、3.7 与 3.8，Django 2.2.x 系列是最后一个支持 Python 3.5 的系列。官方同时也建议第三方应用作者放弃对 Django 2.2 之前的所有版本的支持。

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关键词：Python

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