NASA称找到探月器残骸，印航天局专家提出质疑

IT之家12月5日消息 据indiatoday消息，美国航天局周二称，绕月球飞行的NASA航天器发现了印度“维克拉姆”号月球着陆器的坠毁地点，该着陆器在9月的一次着陆尝试中猛撞到月球表面。航天器拍摄的图像确认着陆器爆炸，显示了着陆器的撞击地点和事故造成的周围碎片。

对于美国航天局的说法，印度航天局（ISRO）并未作出回应。不过印度航天局的高级顾问Tapan Misra在研究了美国航天局发布的坠毁图像时提出质疑，“美国航天局发布的Chandrayan-2坠毁地点的LRO图像很有意思，它改变了我脑海中固有的传统观念。”

Tapan Misra称，携带部分燃料的“维克拉姆”号重量在700-800公斤之间，ISRO的数据显示，“维克拉姆”号月球着陆器在坠毁时的速率应该是每小时534公里。这种速度的撞击类似于喷气式飞机撞上月球表面，会扬起许多尘埃并形成一个小坑或者凹痕。他表示起码会在撞击地点周围造成厚度在0.5m至5m之间的尘土覆盖层，整个撞击范围估计有10m以上，而携带的燃料则会留下烧焦的黑斑。

“实际上我在（NASA公布）图片中什么也没看到，我预计撞击后应该会留下残骸碎片，但我没有看到任何东西”，Tapan Misra说道。

Tapan Misra还表示，着陆器的碎片应该会沿着一条直线散布而不是撒的到处都是，“另外着陆器的所有部件都是黑色的，但是（NASA的）图片看起来这些碎片都是闪闪发光的，我认为这些区域应该颜色要更暗”。

Tapan Misra最后强调，这只是个人提出的质疑，仅仅是个人观点，不代表印度航天局。