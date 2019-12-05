AWS拉5G运营商放大招：掘金“网络边缘”

AWS与Verizon、KDDI和SK电信的合作，是希望为用户提供几毫秒延迟的5G应用服务。当AWS逐步将计算和存储节点部署到这些运营商的5G边缘网络中，除了支持大量终端设备的低延迟应用，是否还有更深远的图谋？

今天，亚马逊旗下公司亚马逊网络服务公司AWS发布了AWS Wavelength。亚马逊宣布未来AWS Wavelength与电信运营商的合作，将会帮助开发者更好掌控边缘计算的机器学习能力，以及自主工业设备、智能汽车和城市、物联网（IoT）和增强和虚拟现实应用。

向5G边缘网络进军



从AWS发布的内容细节可以看到，AWS Wavelength可以让开发人员在5G网络中部署需要超低延迟的应用程序部分，然后无缝连接其应用程序的其余部分，同时可以连接到AWS中运行的全套云服务上。

值得关注的是，此次AWS与Verizon的合作，双方将在全美范围提供AWS Wavelength服务。目前，AWS Wavelength正在为Verizon 5G Edge（Verizon的移动边缘计算解决方案）在芝加哥的选定客户进行试用。

除此之外，AWS还与其他知名电信运营商（包括沃达丰、SK电信和KDDI）开展合作，希望在2020年能于欧洲、韩国和日本推出AWS Wavelength。可以预料的是，在不久的将来会有更多的电信运营商加入这一阵营。

有业内人士分析，凭借全球22个地理区域内运营着的69个可用区组成的基础设施，相关企业的开发人员可以在全球范围内以极低的延迟为最终用户提供服务。

我们都知道，新兴的交互应用程序如手机游戏、虚拟现实和实时渲染，对通过移动网络连接最终用户和设备的延迟要求极高，约为几毫秒；此外，工业自动化、智慧城市、物联网和自动驾驶车辆等应用方面的需求，也需要在数据源附近进行数据处理，以节省设备功率和带宽等资源。

这些需求，正是AWS和电信运营商看到的“金矿”。

5G网络的速度是4G的20倍，可用于大幅增加可连接设备的数量，并缩小移动设备的网络延迟。然而，即使5G商用落地，移动设备在通过互联网连接到应用程序时仍然需要跨越多个网络跃点。因此，应用程序流量必须从设备到基站，再到城域聚合站点、区域聚合站点和互联网，然后才能访问AWS中运行的资源。

所以问题就来了，这些网络跃点可能导致超过100毫秒的延迟，使得开发人员无法充分发挥5G的能力，满足很多应用对于低延迟的要求。

亚马逊AWS方面提出了这样的思路：通过AWS Wavelength将AWS服务引入5G网络的边缘，进而最大限度减少从移动设备连接到应用程序的延迟。

通过AWS Wavelength，AWS开发人员将他们的应用部署到Wavelength区域。可以这样理解，Wavelength是一种云端的基础设施部署，它将AWS计算和存储服务嵌入5G网络边缘、网络运营商数据中心之内。因此，应用流量只需要从设备到基站、然后就到达城域聚合站点中运行的Wavelength区域。

这样的技术路径，可以消除区域聚合站点和互联网之间的多个跃点导致的延迟，使用户能够充分利用5G网络的特性。

Wavelength还为全球多个5G网络提供了一致的开发体验，并允许开发者使用熟悉的AWS服务、API以及他们现在已经使用的工具，在开始部署应用程序之前将应用程序部署和运营连接在一起。

也就是说，开发者不再需要与多家电信供应商协商空间和设备以及对接不同管理接口。

电信运营商+AWS的图谋



AWS已经与一些5G电信提供商（如Verizon、KDDI和SK Telecom）开始了新的图谋，在全球范围内开启新一轮创新应用和云服务规划。通过提供这些新应用，Wavelength开始和Verizon一起开发个位数毫秒级响应的移动应用服务，并通过处理更接近数据源的数据来优化这些应用程序。

据悉，Verizon的5G宽带网络目前在全美18个城市以及16个大型体育和娱乐场所使用，并计划在今年年底前扩展到30多个美国城市。Verizon首席技术官Kyle Malady对媒体表示，“延续我们不断将新技术推向市场的传统，我们很高兴推出移动边缘计算服务——将我们的5G Edge平台与Wavelength相结合，让开发者能够构建新的应用程序类别和网络云体验。通过融合Verizon 5G超宽带网络和AWS的全部功能，我们将充分挖掘5G服务的潜力，让客户以最快的速度和超低的延迟创建应用程序和解决方案。”

AWS和韩国最大的移动运营商SK电信（SK Telecom）也已经开始了相关服务的合作，SK电信拥有韩国近50%的市场份额，作为首批与AWS合作推出商用5G移动边缘计算（MEC）的电信运营商，SK电信的商业图谋不仅仅限于韩国本土市场。

“通过结合SK电信5G网络和AWS云的优势，我们将为所有个人、企业和行业带来创新变革。这种协作可以支持多种令人激动的应用场景，比如云游戏、机器人、超高清交互媒体、自动驾驶和智能工厂流水线管理。通过AWS Wavelengt和SK电信的先进5G解决方案，智能工厂可以提高机器人执行维护、安全和制造任务的响应时间，使工厂能够在不增加成本的情况下扩大运营规模，”SK电信副总裁兼MNO业务主管Ryu Young sang说道。

目前，SK电信和AWS正在网络边缘部署5G多路接入云服务，帮助第三方开发商和企业提高体验质量，创建新的商业模式，加快产品和服务的上市时间。据悉，未来双方还将面向更多传统行业用户，共同开发更为复杂的云服务。

另外，日本电信运营商KDDI也在布局5G的商业服务，包括2B和2C的云服务。KDDI预计在2020年3月之前推出商用5G服务，以便在人口稠密的大都市地区和部分农村地区增强移动宽带的新应用。“为筹备我们的5G服务和相关云服务业务，我们已经开始了一些项目试验，”KDDI总裁高桥真本（Makoto Takahashi）表示，“凭未来借KDDI 5G网络边缘提供的AWS云计算和存储服务，合作伙伴可以加速物联网IoT创新，包括高清虚拟现实视频流、视频定位服务（VPS）、智能工厂、自主驾驶汽车等等。AWS Wavelength提供了通过KDDI 5G网络立即访问这些服务的途径。这也将使我们能够解决日本本土一些严峻的社会问题，例如在面临人口减少的地区重新振兴经济，重建基础设施和改善系统对自然灾害反应速度。”

边缘计算，5G网络，毫秒级响应，全球5G电信运营商……从这些关键词里，我们似乎可以看到AWS的商业图谋，以及利用5G重铸自己云业务护城河的野心。